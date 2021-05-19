Что прятал ХАМАС в здании корпунктов AP и «Аль-Джазиры» 19.05.2021, 14:59

фото: ap

В здании действительно находились военные объекты.

15 мая ВВС ЦАХАЛа атаковали в Газе 12-этажное здание, в котором находились корпункты информагентства Associated Press и телеканала «Аль-Джазира». За час до удара израильские военные позвонили владельцу бизнес-башни Аль-Джалаа и предупредили, что оттуда надо эвакуировать людей. После этого три тяжелые ракеты полностью обрушили высотку. Все журналисты эвакуировались с тем оборудованием, которое успели вынести, пишет сайт «Детали».

В пресс-службе ЦАХАЛа сообщили, что в этом доме находились военные объекты ХАМАСа.

Атака вызвала возмущение: в Associated Press заявили, что им ничего не было известно о том, что ХАМАС использовал здание в военных целях. При аренде офиса информагентство проверяло, нет ли в здании военной инфраструктуры ХАМАСа, зная, что она может стать целью авиаударов.

Потребовали объяснений и информации и в Белом доме. Сегодня, 18 мая, Израиль передал Пентагону разведданые в подтверждение своих заявлений.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон действительно получил дополнительную информацию по этому вопросу: «У нас есть больше информации, переданной по каналам разведки, но я не могу это комментировать».

Сегодня, 18 мая источник в израильской системе безопасности рассказал сайту Walla, что в обрушенной высотке находилась аппаратура ХАМАСа для ведения радиоэлектронной борьбы, а само здание давно было на мушке у ЦАХАЛа.

Как сообщил источник, это здание давно входило в список для воздушных атак. Решение прошло через все военные инстанции. «Для нас было очень важно разобраться с этим», - добавил он.

Также он сказал, что атака нанесла ущерб «дополнительным средствам борьбы» ХАМАСа, но не стал уточнять, каким именно. «Цель была одобрена из-за ее высокой ценности», - сказал он.

И добавил, что после международной критики оборонное ведомство перепроверило цель – и утверждает, что в здании действительно находились военные объекты. «То, что мы хотели уничтожить, действительно там было».

Также сегодня министр обороны Бени Ганц беседовал с министром обороны США Ллойдом Остином.

Согласно заявлению министерства обороны, Ганц сказал своему коллеге, что ХАМАС «продолжает обстрелы мирных жителей и другие агрессивные действия». Ганц добавил, что ЦАХАЛ продолжит операцию в Газе «с целью установления долгосрочного мира».

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