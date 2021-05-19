Сколько белорусы собрали для Будславского костела и что еще нужно храму 19.05.2021, 15:05

Волонтеры помогают в расчистке после пожара.

Пострадавший от пожара 11 мая костел Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе необходимо срочно накрыть крышей. Об этом сообщает Telegram-канал «Адновім Будслаў разам!».

Геннадий Малашук, директор научно-производственного предприятия «Стройреконструкция», сотрудники которого обследуют пострадавший храм, отметил, что предварительное заключение по оценке ущерба, причиненного огнем, будет готово уже к концу мая. Однако на подготовку документации проектировщикам потребуется еще три-четыре месяца.

Еще на прошлой неделе специалисты проверили конструкции костела – есть ли угроза обрушения. По их оценкам, своды в порядке, но на купол подниматься нельзя.

«Если будславский костел останется под дождем, как было и в случае с Несвижским замком, то все будет плохо. Его нужно срочно накрывать», – подчеркнул Геннадий Малашук. – Сейчас идет речь о временной кровле, и уже есть предложение, как это сделать с минимальными издержками и как можно скорее по времени, потому что лето у нас тоже довольно холодное и дождливое».

Тем временем за вчерашний день волонтеры почистили от пепла левый и правый неф костела, приступили к очистке центральной части, вынесли оставшиеся лавки, а неразборным просыпали опилками для вытягивания скопившейся влаги, и сделали внутри предварительную уборку.

По состоянию на 18 мая на восстановление костела белорусы собрали уже 408961 рублей.

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