Вакцинацию от коронавируса в России могут сделать обязательной 3 19.05.2021, 15:15

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фото: ТАСС

Об этом заявил Дмитрий Медведев.

Провал прививочной кампании и нарастающее нежелание вакцинироваться у большинства населения России, похоже, вынуждило власти задуматься о переходе от метода пряника к методу кнута.

Вакцинация от Сovid-19, которая сейчас проходит на добровольной основе, может стать общеобязательной, заявил в среду зампред СовБеза РФ Дмитрий Медведев.

«Прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление, то есть, иными словами, мы исходим из добровольности прививок, - отметил он. - Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер» (цитаты по РИА Новости).

По словам Медведева, соотношение между добровольностью и обязательностью «может быть изменено в пользу обязательности». Это является вопросом «соразмерности ценностей», подчеркнул он: с одной стороны, ценности отдельной жизни, а с другой стороны - защиты всего населения.

Ответить на вопросы в связи с этим, по словам Медведева, предстоит юристам и людям, которые непосредственно занимаются вакцинацией.

По данным на начало мая, Россия значительно отстает по темпам вакцинации от США и Евросоюза и уступает даже латиноамериканским странам, включая Бразилию и Мексику.

Согласно статистике, собранной The New York Times, в РФ сделано 14 уколов на 100 человек населения (включая как первую, так и вторую дозу) против 116 в Израиле, 75 - в США, 39 - в Германии, 35 - во Франции, 29 - в Турции и 22 - в Бразилии.

По темпам вакцинации Россия находится между Панамой (17 уколов на 100 человек населения) и Болгарией (13 уколов).

Опрос «Левада-центра» (признан иноагентом Минюстом РФ), проведенный в конце апреля, показал, что 62% россиян не готовы делать прививку.

Причем их доля устойчиво растет: в августе прошлого года таких было 54%, в декабре - 58%. Число готовых к вакцинации пропорационально падает - с 38% в конце прошлого года до 26% на апрель текущего.

«Не хочет вакцинироваться подавляющее большинство тех, кто не боится заразиться коронавирусом. Чаще всего об этом говорит молодежь, среди которой распространено убеждение, что болезнь ее не коснется», - указывает замдиректора «Левада-центра» Денис Волков.

В этой же группе, отмечает он, люди менее образованные и с большей готовностью разделяющие конспирологические теории: они склонны видеть в коронавирусе новое биологическое оружие (таких порядка 64%), не просто не доверяют коронавирусной статистике, но считают официальные цифры завышенными (таких чуть больше четверти населения), в различных карантинных ограничениях они видят «эксперименты власти над населением» и желание нажиться на продаже масок и перчаток.

«Наконец, это те, кто не доверяют власти и с подозрением относятся к любым ее инициативам», - заключает Волков.

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