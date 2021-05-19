Белорусский кейс в Гааге: против Лукашенко подают иск по статье «преступления против человечности» 18 19.05.2021, 15:25

15,666

Диктатор идет по пути Милошевича.

Belarus Women's Foundation (Белорусский женский фонд) подает иск в Международный уголовный суд в Гааге против гражданина Республики Беларусь А.Г. Лукашенко по статье «преступления против человечности».

Еще государства антигитлеровской коалиции в период проведения военного трибунала над нацистами отнесли к «преступлениям против человечности» убийства, порабощения, ссылки и иные преследования по политическим мотивам.

1. Убийства.

После массовых акций протеста, связанных с арестом оппозиционных лидеров, отказом в регистрации наиболее популярных политиков, а также фальсификации выборов десятки людей стали числиться пропавшими без вести. Кто-то был найден повешенным, кто-то «покончил жизнь самоубийством» в местах столкновения с полицией.

Среди погибших имеются неоспоримые доказательства убийства следующих белорусских граждан: Александра Тарайковского, Александра Вихора, Артема Парукова, Геннадия Шутова, Константина Шишмакова, Дениса Кузнецова и Романа Бондаренко. Уголовные дела по фактам этих убийств открыты не были.

Имеются неоспоримые доказательства того, что Лукашенко лично давал приказ на применение «самых жестких мер» против мирных граждан и потому покрывает исполнителей преступных приказов.

2. Насильственное исчезновение людей.

В 1998 году по приказу Лукашенко были убиты бывший министр внутренних дел, председатель союза офицеров Юрий Захаренко, председатель Центризбиркома Виктор Гончар, бизнесмен Анатолий Красовский, а также оператор российского телевидения Дмитрий Завадский.

Свою вину Лукашенко полностью признал, заявив, что лично «давал команду уничтожить этих «мерзавцев». Речь идет о действиях созданного по его приказу так называемого «эскадрона смерти» — группы сотрудников силовых ведомств, которые занимались физической ликвидацией без суда и следствия как криминальных авторитетов, так и оппозиционных деятелей.

Отдельно стоит отметить убийство на территории Украины сотрудниками белорусских спецслужб оппозиционного белорусского журналиста Павла Шеремета, о чем имеется запись разговора бывшего председателя КГБ Зайцева, который может быть вызван в Суд в качестве свидетеля для дачи показаний на главного заказчика убийства белорусского журналиста.

Следует отметить, что с 2014 года Украина признает юрисдикцию Международного Уголовного Суда. Это дает право возбудить уголовное дело в суде международной юрисдикции в отношении гражданина Лукашенко, так как убийство белорусского оппозиционного журналиста было совершено в 2016 году на территории государства, признающего юрисдикцию МУС по преступлениям, которые были совершены на ее территории после 20 февраля 2014.

3. Депортация.

После сфальсифицированных выборов за пределы территории Республики Беларусь, сотни тысяч граждан вынуждены были покинуть страну, опасаясь преследования со стороны режима.

4. Заключение в тюрьму или другое необоснованное лишение физической свободы.

За время протестов в Беларуси через тюрьмы прошли свыше 35 тысяч человек, что является самым большим показателем в Европе в период после Второй мировой войны.

5. Пытки или другие деяния, заключающиеся в умышленном причинении сильных страданий или серьезных телесных повреждений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».