Болельщики клуба «Крумкачы» бойкотируют исполнение «государственного гимна»5
- 19.05.2021, 15:31
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Футбольные фанаты отворачиваются во время его исполнения.
«Крумкачы» получили письмо за подписью генерального секретаря АБФФ Сергея Жардецкого, в котором клуб получил предупреждение за поведение болельщиков во время исполнения государственного гимна перед матчами, пишет «Трибуна».
Спортивные функционеры обиделись на то, что болельщики «встают спиной к красно-зеленому флагу».
Отметим, что многие футболисты клуба «Крумкачы» подписали письмо свободных спортсменов против насилия в Беларуси.