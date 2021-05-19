Болельщики клуба «Крумкачы» бойкотируют исполнение «государственного гимна» 5 19.05.2021, 15:31

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фото: news.mail.ru

Футбольные фанаты отворачиваются во время его исполнения.

«Крумкачы» получили письмо за подписью генерального секретаря АБФФ Сергея Жардецкого, в котором клуб получил предупреждение за поведение болельщиков во время исполнения государственного гимна перед матчами, пишет «Трибуна».

Спортивные функционеры обиделись на то, что болельщики «встают спиной к красно-зеленому флагу».

Отметим, что многие футболисты клуба «Крумкачы» подписали письмо свободных спортсменов против насилия в Беларуси.

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