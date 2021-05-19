Анекдот про Наполеона и Красную площадь Telegram-канал "СерпомПо"

19.05.2021, 15:54

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Россия в шаге от его воплощения.

Депутаты очень вовремя (перед осенними "выборами ЕдРоссии в Госдуму") приняли поправки в закон о СМИ, согласно которым редакции будут нести полную ответственность за процитированную информацию других СМИ. Освобождаться от нее они будут только в случае, если главный редактор цитируемого СМИ "может быть установлен и привлечен к ответственности".

Очень удобно! Процитировал расследование какого-нибудь "неправильного СМИ", главред или редакция которого недоступны для российского кривосудия, или которое вообще по лекалам путинской власти не является СМИ, и добро пожаловать в бан!

Нечего про нашего Самопомазанника и миролюбивую клептократическую Родину русофобию разводить!

РФ уже в полушаге от воплощения в реальность старого анекдота про Наполеона на советском параде 7 ноября на Красной площади: "Эх, была бы у меня такая газета "Правда" и никто в мире не узнал бы о моем поражении под Ватерлоо!".

Не волнуйтесь, ВладимВладимыч!

Никто ни о каких поражениях более и не узнает. Только о ваших победах и прорывах!

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