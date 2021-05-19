США ввели санкции против бывшего президента Албании 19.05.2021, 16:15

Сали Бериша подозревают в коррупции.

США вводят санкции против экс-президента Албании Сали Бериша из-за его причастности к масштабной коррупции, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, пишет «Зеркало недели. Украина».

«В частности, Бериша, занимая должность премьер-министра Албании, участвовал в коррупционных действиях, таких как присвоение государственных средств и вмешательство в общественные процессы, в том числе использование властных полномочий для собственной выгоды и обогащения своих политических союзников, а также членов семьи за счет доверия албанской общественности к своим государственных учреждениям и государственным служащим», - сказано в заявлении.

«Этим решением я подтверждаю необходимость подотчетности и прозрачности в демократических институтах Албании, правительственных процессах и действиях албанских государственных служащих», - заявил Блинкен.

«Это решение принято в соответствии с разделом 7031 (c) Закона о финансировании Государственного департамента, иностранных операций и смежных программ 2021 года. Кроме Бериша, я объявляю о внесении в санкционный список его жены Лири Бериша, сына Шкельзена Бериша и дочери Аргита Бериша Маллтези. Эти лица не имеют права въезда в США», - сообщил Блинкен.

Это решение подтверждает стремление США поддерживать политические реформы, ключевые для демократических институтов Албании.

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