«Части лежат на крыше двухэтажного дома»: что происходит на месте падения самолета в Барановичах 5 19.05.2021, 16:22

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фото: Ирина КОМИК

Погибли два пилота.

Трагедия произошла в Восточном микрорайоне днем 19 мая. На месте находятся корреспонденты Intex-press.





фото: Ирина КОМИК

фото: Ирина КОМИК

Потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Погибли два пилота.

На месте происшествия все оцеплено. Машины скорой, МЧС, много военных.

фото: Ирина КОМИК

фото: Ирина КОМИК

фото: Ирина КОМИК

Летает вертолет.

Люди рассказывают, что видели, как самолет летел очень низко, а потом упал.

фото: Ирина КОМИК

– Мы, услышав звуки, подумали, что стреляют. Не сразу поняли, что случилось, – рассказал Intex-press один из жильцов близлежащих домов.

фото: Ирина КОМИК

фото: Ирина КОМИК

фото: Ирина КОМИК

Фото читателя Intex-press

Части самолета лежат даже на крыше двухэтажного дома. Обломки валяются прямо на улице. Пострадали фасады ближайших домов.

– Вот тебе и подарок на 150 лет городу, – высказался один из местных жителей.

Прибыл поисковой отряд.

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