закрыть
19 мая 2021, среда, 17:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Части лежат на крыше двухэтажного дома»: что происходит на месте падения самолета в Барановичах

5
  • 19.05.2021, 16:22
  • 14,322
«Части лежат на крыше двухэтажного дома»: что происходит на месте падения самолета в Барановичах
фото: Ирина КОМИК

Погибли два пилота.

Трагедия произошла в Восточном микрорайоне днем 19 мая. На месте находятся корреспонденты Intex-press.


фото: Ирина КОМИК
фото: Ирина КОМИК

Потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Погибли два пилота.

На месте происшествия все оцеплено. Машины скорой, МЧС, много военных.

фото: Ирина КОМИК
фото: Ирина КОМИК
фото: Ирина КОМИК

Летает вертолет.

Люди рассказывают, что видели, как самолет летел очень низко, а потом упал.

фото: Ирина КОМИК

– Мы, услышав звуки, подумали, что стреляют. Не сразу поняли, что случилось, – рассказал Intex-press один из жильцов близлежащих домов.

фото: Ирина КОМИК
фото: Ирина КОМИК
фото: Ирина КОМИК
Фото читателя Intex-press

Части самолета лежат даже на крыше двухэтажного дома. Обломки валяются прямо на улице. Пострадали фасады ближайших домов.

– Вот тебе и подарок на 150 лет городу, – высказался один из местных жителей.

Прибыл поисковой отряд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Человек из бункера торопится на Площадь
Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип
Ребята, в чем профит?
Ребята, в чем профит? Ирина Халип
Когда хвост завиляет собакой?
Когда хвост завиляет собакой? Константин Скуратович
Смена власти – главное условие спасения Беларуси
Смена власти – главное условие спасения Беларуси Андрей Санников