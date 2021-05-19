«Части лежат на крыше двухэтажного дома»: что происходит на месте падения самолета в Барановичах

«Части лежат на крыше двухэтажного дома»: что происходит на месте падения самолета в Барановичах5
- 19.05.2021, 16:22
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Погибли два пилота.
Трагедия произошла в Восточном микрорайоне днем 19 мая. На месте находятся корреспонденты Intex-press.
Потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Погибли два пилота.
На месте происшествия все оцеплено. Машины скорой, МЧС, много военных.
Летает вертолет.
Люди рассказывают, что видели, как самолет летел очень низко, а потом упал.
– Мы, услышав звуки, подумали, что стреляют. Не сразу поняли, что случилось, – рассказал Intex-press один из жильцов близлежащих домов.
Части самолета лежат даже на крыше двухэтажного дома. Обломки валяются прямо на улице. Пострадали фасады ближайших домов.
– Вот тебе и подарок на 150 лет городу, – высказался один из местных жителей.
Прибыл поисковой отряд.