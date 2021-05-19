БТА Банк — всё? 5 19.05.2021, 16:20

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Банк почти в семь раз увеличил комиссию за снятие наличных.

Теперь чтобы снять белорусские рубли с текущего счета БТА Банка, придется доплатить банку уже не 1,5%, а 10% от суммы. До такой же ставки — 10% — выросли поборы за перевод рублей в другие белорусские банки, пишет Telegram-канал NEXTA.

Грабительские расценки БТА Банка могут объясняться его грядущей продажей. Владелец банка Кенес Ракишев, по некоторой информации, ищет кому бы продать токсичный белорусский актив с конца 2020 года.

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