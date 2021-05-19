закрыть
19 мая 2021, среда, 17:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

БТА Банк — всё?

5
  • 19.05.2021, 16:20
  • 10,534
БТА Банк — всё?

Банк почти в семь раз увеличил комиссию за снятие наличных.

Теперь чтобы снять белорусские рубли с текущего счета БТА Банка, придется доплатить банку уже не 1,5%, а 10% от суммы. До такой же ставки — 10% — выросли поборы за перевод рублей в другие белорусские банки, пишет Telegram-канал NEXTA.

Грабительские расценки БТА Банка могут объясняться его грядущей продажей. Владелец банка Кенес Ракишев, по некоторой информации, ищет кому бы продать токсичный белорусский актив с конца 2020 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Человек из бункера торопится на Площадь
Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип
Ребята, в чем профит?
Ребята, в чем профит? Ирина Халип
Когда хвост завиляет собакой?
Когда хвост завиляет собакой? Константин Скуратович
Смена власти – главное условие спасения Беларуси
Смена власти – главное условие спасения Беларуси Андрей Санников