Ученые подтвердили еще одну теорию об алкоголе 4 19.05.2021, 16:42

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Спиртное сильно влияет на мозг.

Многие из нас уверены, что небольшое количество вина никому не повредит. Ученые доказали, что это не так, пишет «Популярная механика».

«Нет порога употребления алкоголя. Любой алкоголь — это плохо. Также мы предполагаем, что алкоголь повреждает весь мозг, а не отдельные его части как считалось ранее», — сказала ведущий автор Аня Топивала, старший клинический преподаватель Оксфордского университета.

В рамках работы ученые использовали данные британского биобанка. Исследовали проанализировали показатели 25 378 участников, такие как возраст, пол, образование, потребление алкоголя, размер мозга по данным МРТ, информацию о посещениях больниц и амбулаторных посещениях, а также посмотрели на результаты тестов на память.

Более высокий объем потребления алкоголя был связан с более низкой плотностью серого вещества. Исследователи обнаружили, что спиртное объясняет до 0,8% изменения объема серого вещества даже после учета индивидуальных биологических и поведенческих характеристик. Кажется, что это незначительная цифра, но она выше, чем показатели влияния других факторов риска. Например, это в четыре раза больше вклада курения или повышенного ИМТ (индекс массы тела).

Негативные ассоциации были также замечены между потреблением алкоголя и целостностью белого вещества. Кроме того, исследователи обнаружили, что высокое кровяное давление и высокий ИМТ усиливают негативную связь между алкоголем и здоровьем мозга.

Данное исследование также опровергает предыдущие результаты, которые говорили о том, что употребление вина в умеренных количествах (по сравнению с пивом или крепкими напитками) положительно сказывается на работе мозга. Авторы работы заявили, что любой алкоголь и его любое количество плохо влияют на мозг.

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