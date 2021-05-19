«Роскосмос» выставил на продажу спускаемый аппарат космического корабля «Союз» 5 19.05.2021, 17:00

До этого предприятие не продавало капсулы космических кораблей.

На сайте АО "Главкосмос" 18 мая выставили на продажу спускаемый модуль космического корабля "Союз МС-08", который является собственностью госкорпорации "Роскосмос".

В сообщении отметили, что модуль может стать выставочным экспонатом для государственной или частной экспозиции на аэрокосмическую тематику. Цена аппарата на сайте не указана, там есть только опция "оставить заявку".

В "Главкосмосе" агентству "РИА Новости" 19 мая сообщили, что цена публично не озвучивается, так как "является предметом коммерческих переговоров".

До этого предприятие не продавало капсулы космических кораблей.

"Главкосмос" готов поставить аппарат за границу, установить в указанном месте, изготовить стенд, систему подсветки, уточнили в сообщении.

Космический корабль "Союз МС-08" 21 марта 2018 года доставил на Международную космическую станцию трех членов экипажа экспедиции МКС-55/56: россиянина Олега Артемьева и двух астронавтов NASA Эндрю Фостейла и Ричарда Арнольда.

4 октября 2018 года спускаемый аппарат совершил посадку на территории Казахстана. Длительность космической миссии составила 197 суток.

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