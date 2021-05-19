Главный редактор «Gazety Wyborczej» предупредил белорусских тюремщиков 1 19.05.2021, 17:12

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Адам Михник

Журналистское сообщество наблюдает за судьбой Анджея Почобута.

Главный редактор польской «Gazety Wyborczej» Адам Михник опубликовал открытое письмо к начальнику СИЗО №1 Андрею Цедрику, где содержался под стражей Анджей Почобут, многолетний корреспондент польского издания.

«Уважаемый Андрей Михайлович! В СИЗО № 1, которым вы руководите, с 25 марта 2021 года находится наш коллега, корреспондент «Газеты Выборчей» Почобут Анджей Станиславович.

Его дело и обвинения против него, в чем мы глубоко уверены, имеют природу безосновательных и незаконных политических репрессий против честного и достойного доверия журналиста и, в целом, против представителей польского меньшинства в Беларуси. Таким образом, эти репрессии имеют признаки этнической чистки — явления, которое может и должно быть расследовано согласно международному праву.

Лично вы, Андрей Михайлович, разумеется, не имеете влияния на характер обвинений в адрес Почобута А. С., на ход расследования или возможный вердикт. С другой стороны, именно вы полностью ответственны за судьбу заключенного во время его заключения.

Поэтому мы хотели бы, чтобы вы знали: происходящее во время содержания под стражей с Почобутом А. С. затрагивает не только нас, его коллег по редакции, но и журналистское сообщество во всей Польше. Почобута знают, ценят и уважают. Доказательством этому то, что в 2011 году он был признан польским журналистом года, что в нашей стране является высшей журналистской наградой.

Несмотря на информационную блокаду, мы внимательно следим за судьбой Почобута А. С. во время его содержания в СИЗО.

Если выяснится, что его права нарушаются, мы готовы и способны поднять общественный резонанс в Польше и других странах, а также обратиться к международным институтам, добиваясь наказания виновных.

Искренне ваш,

Адам Михник, главный редактор «Газеты Выборчей».

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