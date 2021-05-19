Азербайджанская оппозиция поддержала белорусский народ в борьбе за свободу
- 19.05.2021, 17:41
Победа белорусов важна не только для региона, но и для всего демократического мира.
Председатель комиссии по международным и межпартийным отношениям Верховного Совета азербайджанской оппозиционной партии «Право и cправедливость» Кямран Джафаров выразил поддержку протестующим белорусам. Сайт Charter97.org публикует его заявление:
— Я от имени всех членов партии «Право и cправедливость» заявляю что, мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать белорусский народ в борьбе за свободу против узурпатора Александра Лукашенко.
Действия президента Азербайджана Ильхама Алиева, а именно встречу с Лукашенко, встречу с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным, поддержку диктаторского режима в Беларуси, считаем неприемлемыми и направленными против белорусского народа.
Позиция нашей политической партии отражает позицию азербайджанского народа, ведь мы столкнулись с той же проблемой что и вы, эта проблема называется диктатор.
Победа белорусского народа (в коей я ни на секунду не сомневаюсь) важна не только для региона, но и для всего демократического мира.