Азербайджанская оппозиция поддержала белорусский народ в борьбе за свободу 19.05.2021, 17:41

ФОТО: CELESTINO ARCE LAVIN/ZUMAPRESS.COM

Победа белорусов важна не только для региона, но и для всего демократического мира.

Председатель комиссии по международным и межпартийным отношениям Верховного Совета азербайджанской оппозиционной партии «Право и cправедливость» Кямран Джафаров выразил поддержку протестующим белорусам. Сайт Charter97.org публикует его заявление:

— Я от имени всех членов партии «Право и cправедливость» заявляю что, мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать белорусский народ в борьбе за свободу против узурпатора Александра Лукашенко.

Действия президента Азербайджана Ильхама Алиева, а именно встречу с Лукашенко, встречу с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным, поддержку диктаторского режима в Беларуси, считаем неприемлемыми и направленными против белорусского народа.

Позиция нашей политической партии отражает позицию азербайджанского народа, ведь мы столкнулись с той же проблемой что и вы, эта проблема называется диктатор.

Победа белорусского народа (в коей я ни на секунду не сомневаюсь) важна не только для региона, но и для всего демократического мира.

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