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В Финляндии разработали экспресс-тест на коронавирус, показывающий результат за 10 минут

  • 19.05.2021, 17:51
В Финляндии разработали экспресс-тест на коронавирус, показывающий результат за 10 минут

Надежность теста считается почти же такой, как и ПЦР-теста.

Ученые университета Хельсинки разработали антиген-тест, который позволяет узнать результат за 10 минут.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Надежность теста считается почти же такой, как и ПЦР-теста. Он основывается на технологии TR-FRET, ранее применявшейся в тестах на антитела.

По словам разработчиков, его можно применять для быстрого тестирования во многих ситуациях - например, в аэропортах, портах и учебных заведениях.

С помощью одного тест-прибора за час можно обрабатывать до 500 образцов. Преимуществом теста называют и то, что он безопасен для работников лаборатории, так как вирус инактивируется после попадания в раствор.

Научная статья о новом тест вышла также в журнале mBio.

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