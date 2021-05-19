У погибшего в Барановичах майора Андрея Ничипорчика осталось трое детей 19.05.2021, 17:57

Фото: СК

Второму пилоту — Никите Куканенко — было всего 22 года.

19 мая в Барановичах разбился военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130, погибли два пилота: майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куканенко. Как сообщает пресс-служба Минобороны, Ничипорчик — уроженец Постав, ему было 33 года. Андрей Ничипорчик родился в семье военного летчика, в 2010-м окончил авиационный факультет Военной академии Беларуси. Был отличным специалистом, мог выполнять боевые задачи и ночью "во всех метеорологических условиях" (в 2016-м совершал на Як-130 посадку на аэродромный участок дороги), в 2017-м участвовал в воздушных парадах и демонстрационных полетах, в учениях.

Последние пять лет Ничипорчик служил инструктором — готовил молодых пилотов к полетам на Як-130. Одним из них был лейтенант Никита Куканенко.

У майора осталось трое детей.

Лейтенант Никита Куканенко — уроженец Полоцка, ему было 22 года. В прошлом году он окончил авиационный факультет Военной академии Беларуси.

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