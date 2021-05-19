Одна из крупнейших криптобирж мира рухнула на фоне обвала биткоина 19.05.2021, 18:06

CoinBase с оборотом $7,4 млрд «испытывает частичное отключение».

«Кровавая баня» в криптовалютах, отрезавшая от капитализации рынка 500 млрд долларов меньше чем за сутки, ударила по одной из крупнейших криптобирж мира, передает finanz.ru.

СoinBase с ежедневным оборотом в 7,5 млрд долларов, занимающая 2-е место в мире по среднему объему торгов, ушла в офлайн в четверг после того, как курс биткоина обвалился на 25%, а инвесторы начали массово заводить токены на биржи в панических попытках избавиться от них.

Сайт Coinbase и ее мобильное приложение «частнично отключены», говорится в сообщении на сайте о статусе биржи.

Кроме того, с задержками осуществляется вывод Ethereum. «Вcе средства в сохранности и безопасности. Депозиты не затронуты (проблемой)», - заверяет биржа.

На 16.41 по Минску биткоин дешевеет на 17,5%, до 36,1 тысячи долларов за единицу, а ранее падал до отметки 31,8 тысячи - то есть в 2 раза с пиков, показанных 11 апреля.

Ethereum рушится на 24% за сутки и 42% за неделю, до 2,555 тысячи долларов на 16.44 по Минску.

«Продажи приобретают панический характер», - говорит Чэнь Лиминь, финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund. Не успев оправиться от твитов Илона Маска, рынок получил новый удар от Народного банка Китая, который обнародовал заявление о том, что токены не могут использоваться для оплаты товаров и услуг.

Это означает, что китайским финансовым организациям «нельзя предоставлять услуги по хранению и управлению криптовалютой и выпускать продукты, имеющие отношение к цифровым активам», говорит Чэнь Лиминь.

«Покупатели не торопятся возвращаться в игру, будучи уверенными в том, что распродажи получат продолжение, причем практически по всему спектру рынка», - констатирует он.

По мере того, как курсы криптовалют пробивают дно за дном, у их держателей начинают сдавать нервы. Размещение биткоинов на криптобиржах резко увеличилось в последние 24 часа, отмечает Лекс Московски, инвестдиректор Moskovski Capital: в общей сложности на рынок для возможной продажи поступило почти 23 тысячи монет - это рекорд с «черного четверга» марта прошлого года, когда 40%.

На бирже Binance, которая является мировым лидером по обороту (более 40 млрд долларов в сутки) за последние 48 часов было размещено 35 тысяч биткоинов - рекорд за все время торгов.

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