Алексей Гончаренко: Сотрудничество Украины с режимом Лукашенко недопустимо

Алексей Гончаренко: Сотрудничество Украины с режимом Лукашенко недопустимо2
- 19.05.2021, 18:16
- 5,872
Украинский нардеп заблокировал один из проектов протокола между Украиной и режимом Лукашенко.
Народный депутат Украины, руководитель межфракционной группы «За демократическую Беларусь» Алексей Гончаренко добился снятия с повестки дня проекта протокола между Украиной и Беларусью о производственной и научно-технической кооперации.
– После моего замечания с повестки дня правительства сняли проект протокола с Беларусью, которая сейчас контролируется режимом диктатора Лукашенко
Сегодня среди проектов распоряжений Кабмина был вопрос внесения изменений в проект протокола между Украиной и Беларусью о производственной и научно-технической кооперации.
Напомню, Украина заморозила отношения с диктатором, а ПАСЕ рекомендовала всем членам Совета Европы прекратить сотрудничество с Лукашенко до прекращения репрессий и освобождения политических заключенных.
Как председатель межфракционного объединения «За демократическую Беларусь», считаю, что принятие такого акта могло бы означать легитимизацию сотрудничества с режимом Лукашенко. К счастью, после моего замечания с повестки дня этот пункт сняли.
Пока диктатор Лукашенко силой удерживает власть, проводит репрессии против мирных граждан, сотрудничество с режимом недопустимо!
Жыве Беларусь! - написал Алексей Гончаренко в Facebook.