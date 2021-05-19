Алексей Гончаренко: Сотрудничество Украины с режимом Лукашенко недопустимо 2 19.05.2021, 18:16

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Алексей Гончаренко

Украинский нардеп заблокировал один из проектов протокола между Украиной и режимом Лукашенко.

Народный депутат Украины, руководитель межфракционной группы «За демократическую Беларусь» Алексей Гончаренко добился снятия с повестки дня проекта протокола между Украиной и Беларусью о производственной и научно-технической кооперации.

– После моего замечания с повестки дня правительства сняли проект протокола с Беларусью, которая сейчас контролируется режимом диктатора Лукашенко

Сегодня среди проектов распоряжений Кабмина был вопрос внесения изменений в проект протокола между Украиной и Беларусью о производственной и научно-технической кооперации.

Напомню, Украина заморозила отношения с диктатором, а ПАСЕ рекомендовала всем членам Совета Европы прекратить сотрудничество с Лукашенко до прекращения репрессий и освобождения политических заключенных.

Как председатель межфракционного объединения «За демократическую Беларусь», считаю, что принятие такого акта могло бы означать легитимизацию сотрудничества с режимом Лукашенко. К счастью, после моего замечания с повестки дня этот пункт сняли.

Пока диктатор Лукашенко силой удерживает власть, проводит репрессии против мирных граждан, сотрудничество с режимом недопустимо!

Жыве Беларусь! - написал Алексей Гончаренко в Facebook.

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