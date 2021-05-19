Французам предлагают вакцинироваться от коронавируса в Версале 19.05.2021, 18:24

Центр прививок будет действовать с 25 по 29 мая.

Под Парижем на территории оранжереи во дворце Версаль на несколько дней откроют центр вакцинации от коронавируса - очевидно, чтобы поощрить людей прийти на прививку.

Соответствующее объявление опубликовала префектура департамента Ивелин, где и расположен дворец, пишет "Европейская правда".

Центр прививок будет действовать с 25 по 29 мая. В нем всем, для кого уже открыт доступ к вакцине от коронавируса, будут предлагать прививки препаратом Pfizer-BioNTech.

Чтобы вакцинироваться в Версале, желающие должны заранее зарегистрироваться онлайн и прийти в указанное время.

Администрация одновременно предостерегает, что помещение не приспособлено к потребностям людей с ограниченной мобильностью, поэтому таких пациентов принять не смогут.

По последним данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, в настоящее время во Франции привиты по крайней мере первой дозой уже 38,5% взрослого населения, а полностью вакцинированы - 17% взрослых.

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