В четверг в Беларуси ожидается до +18 градусов 19.05.2021, 18:28

фото: pixabay.com

Будет облачно с прояснениями.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 мая из-за сильных дождей, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. В течение суток по Витебской области, ночью и утром по Могилевской, по северо-востоку Гомельской и Минской областей ожидаются сильные дожди. В утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный 4-9 м/с, днем с порывами до 14 м/с, местами - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, днем - от плюс 9 по северо-востоку до 18 градусов тепла по юго-западу страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».