Работник БелЖД: Светлое будущее моей страны настанет очень скоро

Работник БелЖД: Светлое будущее моей страны настанет очень скоро2
- 19.05.2021, 18:50
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Пилипшанов Руслан отказался финансировать режим в условиях правового дефолта.
Работник БелЖД не смог терпеть беззаконие в стране и написал заявление на увольнение, передает телеграм-канал «Баста!»
«Я, Пилипшанов Руслан, локомотивный диспетчер Центра управления перевозками Белорусской железной дороги, объявляю о невозможности дальнейшего исполнения своих трудовых обязанностей в условиях правового дефолта.
Я отказываюсь финансировать откровенное беззаконие, ложь и безысходность.
И в то же время я уверен, что светлое будущее моей страны настанет, причем настанет очень скоро. Жыве Беларусь!»