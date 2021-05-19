Apple выпустит 40-ядерный процессор 5 19.05.2021, 19:00

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Компания намерена кардинально обновить линейку компьютеров.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Планами компании поделился автор Bloomberg Марк Гурман. Специалист предсказал полное обновление актуальной линейки компьютеров Mac, что связано с выходом более производительных процессоров от Apple. В первую очередь компания выпустит MacBook Pro в двух версиях — с экраном на 14 и 16 дюймов. Девайс получит новый корпус, увеличенное количество портов и магнитное зарядное устройство MagSafe. Анонс ноутбука состоится летом.

До конца года компания представит новые MacBook Air, iMac, Mac mini и серию профессиональных компьютеров Mac Pro. Последние будут комплектоваться процессорами с 20 или 40 ядрами. В первом случае чип будет состоять из 16 высокопроизводительных и четырех энергоэффективных ядер, во втором — получит 32 и 8 ядер соответственно. Специалист объяснил, что высокопроизводительные ядра будут задействованы при сложных вычислениях, тогда как при обычной работе процессор будет полагаться на ядра с пониженным потреблением энергии.

Про новые чипы известно, что они будут поддерживать более продвинутую технологию машинной обработки Neural Engine. Также в компьютеры можно будет добавить большее количество портов Thunderbolt.

Чипы нового поколения позволят комплектовать Mac Pro 64 или 128 гигабайтами оперативной памяти. Компьютеры будут выходить с видеокартами от AMD. Новые девайсы получат более компактные габариты, чем выпущенные в 2019 году Mac Pro из актуальной линейки. Благодаря новым процессорам от Apple объем оперативной памяти в MacBook Pro будет ограничен 64, а не 16 гигабайтами.

Кроме ноутбуков и Mac Pro в американской компании работают над апгрейдом бюджетного настольного компьютера Mac mini. Запланированная версия устройства будет иметь четыре порта для подключения аксессуаров вместо двух. На апрельском мероприятии Apple планировала представить iMac с увеличенной диагональю дисплея, однако разработка данной модели была приостановлена — вероятно, к этому вопросу вернутся позднее.

Пожелавшие сохранить анонимность источники рассказали Марку Гурману, что основной целью обновления является полная замена текущих компьютеров на базе процессоров Intel к 2022 году. Apple анонсировала отказ от чипов Intel на прошедшей в июне WWDC, в ноябре компания представила первые компьютеры на основе процессора M1.

В конце 2020 года источники Bloomberg рассказали, что Apple планирует выпустить серию новых чипов. В частности, инсайдеры упомянули Mac Pro с 32-ядерным процессором.

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