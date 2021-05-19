закрыть
19 мая 2021, среда, 20:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Союз журналистов Украины призывает усилить международное давление на режим Лукашенко

1
  • 19.05.2021, 19:05
  • 1,208
Союз журналистов Украины призывает усилить международное давление на режим Лукашенко

Независимый союз журналистов Украины выступил с заявлением.

Блокировка работы портала tut.by является войной против свободы слова. Об этом говорится в заявлении Независимого союза журналистов Украины, которое 19 мая в Facebook опубликовал глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Грубая атака белорусских властей на популярный интернет-портал tut.by свидетельствует о системных притеснениях свободы слова в Беларуси и чрезвычайной ситуации с безопасностью журналистов. Национальный союз журналистов Украины выражает солидарность с коллегами по изданию tut.by и независимой Белорусской ассоциации журналистов и призывает усилить международное давление на власти Беларуси для выполнения международных обязательств в сфере защиты свободы слова", – сказано в заявлении.

Томиленко призвал белорусские власти освободить задержанных журналистов.

"Со времени прошлогодних президентских выборов десятки журналистов жестоко избиты и арестованы, отдельные наши коллеги получили тюремные приговоры. СМИ в Минске и регионах лишаются аккредитации или регистрации, им выписывают штрафы. Но борьба со свободой слова – это сознательная война с правами граждан на получение правдивой информации. Журналистика – это о праве знать и об общественном интересе, а не о праве власти на контроль и на пропаганду. Требуем свободы для белорусских журналистов и СМИ", – подчеркнул глава НСЖУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Человек из бункера торопится на Площадь
Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип
Ребята, в чем профит?
Ребята, в чем профит? Ирина Халип
Когда хвост завиляет собакой?
Когда хвост завиляет собакой? Константин Скуратович
Смена власти – главное условие спасения Беларуси
Смена власти – главное условие спасения Беларуси Андрей Санников