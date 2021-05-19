Союз журналистов Украины призывает усилить международное давление на режим Лукашенко 1 19.05.2021, 19:05

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Независимый союз журналистов Украины выступил с заявлением.

Блокировка работы портала tut.by является войной против свободы слова. Об этом говорится в заявлении Независимого союза журналистов Украины, которое 19 мая в Facebook опубликовал глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Грубая атака белорусских властей на популярный интернет-портал tut.by свидетельствует о системных притеснениях свободы слова в Беларуси и чрезвычайной ситуации с безопасностью журналистов. Национальный союз журналистов Украины выражает солидарность с коллегами по изданию tut.by и независимой Белорусской ассоциации журналистов и призывает усилить международное давление на власти Беларуси для выполнения международных обязательств в сфере защиты свободы слова", – сказано в заявлении.

Томиленко призвал белорусские власти освободить задержанных журналистов.

"Со времени прошлогодних президентских выборов десятки журналистов жестоко избиты и арестованы, отдельные наши коллеги получили тюремные приговоры. СМИ в Минске и регионах лишаются аккредитации или регистрации, им выписывают штрафы. Но борьба со свободой слова – это сознательная война с правами граждан на получение правдивой информации. Журналистика – это о праве знать и об общественном интересе, а не о праве власти на контроль и на пропаганду. Требуем свободы для белорусских журналистов и СМИ", – подчеркнул глава НСЖУ.

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