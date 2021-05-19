Eurovision 2021: лучшие моменты первого полуфинала

Eurovision 2021: лучшие моменты первого полуфинала3
- 19.05.2021, 19:15
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В следующий раз финалисты выступят на Гранд-финале в субботу, 22 мая.
Во вторник, 18 мая, в Роттердаме состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса Eurovision 2021 и стали известны первые финалисты:
Азербайджан / Efendi - Mata Hari
Бельгия / Hooverphonic - The Wrong Place
Кипр / Elena Tsagrinou - El Diablo
Израиль / Eden Alene - Set Me Free
Литва / The Roop - Discoteque
Мальта / Destiny - Je Me Casse
Норвегия / TIX - Fallen Angel
Россия / Manizha - Russian Woman
Швеция / Tusse - Voices
Украина / Go_A - Shum
ZN.UA собрало фотографии выступлений первого полуфинала, в котором из музыкальной гонки выбыли шесть стран: Австралия, Хорватия, Ирландия, Северная Македония, Румыния и Словения.