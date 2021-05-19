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Eurovision 2021: лучшие моменты первого полуфинала

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  • 19.05.2021, 19:15
  • 1,724
Eurovision 2021: лучшие моменты первого полуфинала
фото: ebu/andres putting

В следующий раз финалисты выступят на Гранд-финале в субботу, 22 мая.

Во вторник, 18 мая, в Роттердаме состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса Eurovision 2021 и стали известны первые финалисты:

Азербайджан / Efendi - Mata Hari

Бельгия / Hooverphonic - The Wrong Place

Кипр / Elena Tsagrinou - El Diablo

Израиль / Eden Alene - Set Me Free

Литва / The Roop - Discoteque

Мальта / Destiny - Je Me Casse

Норвегия / TIX - Fallen Angel

Россия / Manizha - Russian Woman

Швеция / Tusse - Voices

Украина / Go_A - Shum

фото: ebu/andres putting
фото: ebu/andres putting
фото: ebu/andres putting
фото: ebu/andres putting
фото: ebu/andres putting
фото: ebu/andres putting
фото: ebu/andres putting
фото: ebu/andres putting
фото: ebu/andres putting
фото: ebu/andres putting
фото: ebu/andres putting
фото: ebu/andres putting
фото: ebu/andres putting
фото: ebu/andres putting

ZN.UA собрало фотографии выступлений первого полуфинала, в котором из музыкальной гонки выбыли шесть стран: Австралия, Хорватия, Ирландия, Северная Македония, Румыния и Словения.

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