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Германия пообещала санкции против режима Лукашенко, пока они не дадут эффекта

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  • 19.05.2021, 19:24
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Германия пообещала санкции против режима Лукашенко, пока они не дадут эффекта

Санкции будут вводится, пока они не приведут к изменению образа действий Таракана.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас пообещал применять санкции против белорусских властей до тех пор, пока они не приведут к изменению образа действий диктатора Александра Лукашенко.

Об этом глава МИД Германии заявил в среду, 19 мая, на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента DW о шагах Берлина в связи с осуждением сотрудничающего с германской медиакомпанией могилевского журналиста Александра Буракова.

"Нам известны эти случаи, мы и в прошлом принимали меры на уровне консульства, будем это делать и в будущем, однако не публично, - подчеркнул Мас. - Потому что по опыту мы знаем, что иногда слишком большая публичность подобных дел не позволяет добиться желаемых результатов".

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