Во время падения самолета в Барановичах пострадал местный житель 1 19.05.2021, 20:10

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У мужчины диагностирован перелом предплечья.

Во время падения самолета в Барановичах пострадал местный житель. У мужчины диагностирован перелом предплечья, он госпитализирован, сообщает в Telegram пресс-служба местного горисполкома.

Осколками были повреждены три многоквартирных дома и два частных (прежде всего окна, но есть несколько повреждений в крыше одного из домов, в вентиляционной шахте), а также четыре автомобиля. Председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский обещает ликвидировать последствия в кратчайшие сроки. А пока готовятся необходимые материалы. А специалисты провели полное обследование зданий и заявили, что угрозы для них нет.

В Барановичах в среду разбился военный самолёт Як-130, погибли два пилота: 33-летний майор Андрей Ничипорчик и 22-летний лейтенант Никита Куконенко. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Пилоты выполняли учебно-тренировочный полёт и обнаружили техническую неисправность, уводили самолет от домов. В результате катапультировались они поздно. Поступок Ничипорчика и Куконенко называют геройским.

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