В Италии началось извержение сразу двух вулканов 2 19.05.2021, 21:31

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Фото: edition.cnn.com

Вулканы Стромболи и Этна начали выбрасывать пепел, песок и извергать лаву.

В Италии за день произошли извержения вулканов Стромболи и Этна. В соцсетях публикуют фото инцидентов в среду, 19 мая, передает korrespondent.net.

На снимках виден огромный столб черного дыма над вулканом Стромболи на одноименном острове в Тирренском море возле Сицилии. Иизвержение сопровождалось мощным выбросом пепла, песка и другого вулканического материала. На западном склоне Стромболи из кратера начала активно изливаться лава. Там на высоте около 600 метров находится углубление Огненный поток, по которому лава достигает моря.

Кроме того, вулкан Этна на восточном побережье Сицилии в ночь на среду начал извергать мощный лавовый фонтан.

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