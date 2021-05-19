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Госдеп: США не позволят достроить «Северный поток-2»

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  • 19.05.2021, 21:47
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Госдеп: США не позволят достроить «Северный поток-2»
Фото: EPA

США намерены использовать для этого все доступные инструменты.

США по-прежнему намерены использовать все доступные инструменты, чтобы не позволить достроить "Северный поток 2", заверила журналистов представитель госдепартамента Джалина Портер.

"Администрация привержена использованию всех доступных дипломатических инструментов, чтобы не позволить завершить "Северный поток 2", - сказала Портер.

По ее словам, США намерены продвигать "энергетическую безопасность Европы", чтобы не допустить "хищнического поведения России".

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