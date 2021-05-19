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Жители Барановичей несут цветы к храму в память о погибших летчиках

  • 19.05.2021, 22:07
Жители Барановичей несут цветы к храму в память о погибших летчиках
Фото: Юрий ГОНЦАРЕВИЧ

Два пилота погибли 19 мая во время падения военного самолета.

Жители Барановичей, где в среду, 19 мая, упал военный самолет, несут цветы к храму Святых Жен-Мироносиц в память о погибших летчиках.

Там на входе разместили фотографии Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко, сообщает intex-press.

Во второй половине люди начали нести цветы к фото погибших, некоторые пожертвовали семьям летчиков деньги.

Напомним, что в жилой части города потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы. При падении Як-130 погибли оба летчика: майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко.

Фото: Юрий ГОНЦАРЕВИЧ
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