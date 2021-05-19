В мире сделано более 1,5 млрд прививок от COVID-19 19.05.2021, 22:09

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Лидер по вакцинации – Китай.

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 164,8 млн жителей планеты. Свыше 3,4 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19.

По всему миру использовано уже свыше 1,5 млрд доз вакцин от коронавируса, свидетельствуют данные портала Ourworldindata, отслеживающего статистику по различным глобальным проблемам. Отмечается, что этот показатель может не соответствовать количеству людей, прошедших полную вакцинацию от COVID-19, поскольку одни вакцины предполагают введение двух доз, а другие - одной, передает DW.

Согласно приведенной статистике, в Китае сделано почти 422 млн прививок. Это - наивысший показатель в мире. Далее следуют США - 274 млн, ЕС - 199 млн, Индия - 183,8 млн, Великобритании - 56,9 млн прививок.

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