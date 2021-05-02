В Беларуси к продаже запретили рыбу, консервы, соки, детское питание некоторых производителей 4 2.05.2021, 8:10

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Что стало для этого причиной?

Список продуктов, которые нельзя продавать в белорусских магазинах, а также ввозить ее на территорию страны, регулярно пополняется новыми позициями. Пару недель назад туда попали растворимые кофейные напитки 3 в 1 торговых марок Jacobs и «Жокей». Чуть позже в него угодили крекеры Tuc со вкусами «копченые колбаски» и «сыр». Tut.by посмотрел, какие еще продукты попали в список запрещенного в этом году и что стало для этого причиной.

В конце апреля в перечне опасной продукции оказался жевательный мармелад со вкусом арбуза известной торговой марки «HARIBO». Причиной этому в очередной раз стал подсластитель — на этот раз сорбит. Он заявлен в составе сладостей как и сахар. Однако на упаковке не сказано, что это продукция пониженной энергетической ценности.

Интересно, что, несмотря на запрет, мармелад продается в столичных продуктовых магазинах.

Чуть раньше — в начале марта, Госстандарт запретил и суфле-маршмеллоу этой же торговой марки. При производстве этой продукции применялись, заявленные изготовителем в маркировке, глюкозный сироп, сахар-песок и пищевая добавка подсластитель — сорбитовый сироп. Оказывается использовать последний для производства продукции с добавленными сахарами нельзя.

Как выяснилось, довольно часто в список «запрещенки» попадают соки, сокосодержащие напитки и нектары. Только в этом году запрещали ввозить и продавать больше полудесятка наименований такого товара. К примеру, в конце апреля там оказался сокосодержащий яблочный напиток с подсластителем «ФрутоЛайт». И снова продукцию сочли опасной из-за того, что в ней вместе с сахаром есть заявленный производителем подсластитель сукралоза, но нет указаний о сниженной калорийности на упаковке.

Проверил в апреле Госстандарт и рыбную продукцию. Среди нее нашлось, что запретить. Одной из таких позиций стала сушено-вяленое филе-пласты путассу с перцем «Рыбка янтарная». В нее производитель положил пищевые добавки — консерванты, о чем написал на упаковке. Однако бензоат натрия Е211, сорбат калия Е202 нельзя использовать при производстве такой продукции.

Есть в списке консервы с мясом. Неделю назад туда угодил «Плов с говядиной». Госстандарт посчитал, что наименование товара, которое изготовитель написал на упаковке, вводит потребителя в заблуждение относительно содержимого консервной банки, «недостоверно характеризует пищевой продукт и не позволяет идентифицировать продукт по наименованию». По результатам испытаний установлено, что изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства продукции, но в упаковке нашли не то, что заявлено на ней. В плове с говядиной нашли ДНК свиньи и ДНК курицы, хотя в составе не написано, что там есть свинина или курица.

Встречаются в перечне и продукты питания для самых детей. Мы нашли там «Фруктовые кусочки» из яблок торговой марки «Фруто Няня». В них при испытаниях обнаружили консервант диоксид серы в количестве 89,5 мг/кг при максимально допустимом уровне 50 мг/кг. То есть содержание сильно превышено — в 1,79 раза. Это может вызвать аллергические реакции. Кроме того, продукты с такими добавками нельзя употреблять при некоторых заболеваниях, однако производитель не написал на упаковке, что они есть в составе.

Любителям специй торговой марки «Мастер Дак» стоит осторожно использовать кориандр и некоторую другую продукцию брэнда. Ее тоже запретили продавать. Выяснилось, что в специях завышено количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, а также бактерии группы кишечных палочек. Фактическое значение показателя первого завышено в 11,2 раза. Второго в продукте не должно быть.

С полок многих магазинов исчезло (но не везде — прим.) печенье «ЛОТТЕ ЧОКОПАЙ». В нем содержится подсластитель сорбитовый сироп (Е420(ii)), который нельзя использовать вместе с сахаром.

Убрать с полок торговля должна была и жевательные конфеты «МАМВА КОЛА & ФРУКТЫ» со вкусом кола-ананас, кола-вишня, кола-лимон и кола-апельсин. При производстве данной продукции применялись, заявленные изготовителем в маркировке, сахар и пищевая добавка-сорбитовый сироп Е420ii — это подсластитель.

Напомним, что Госстандарт с 22 апреля также запретил продавать в Беларуси известные в крекеры Tuc со вкусами «копченые колбаски» и «сыр». В них нашли недопустимую пищевую добавку. При производстве продукта туда добавили консервант пиросульфит натрия, или как его часто обозначают Е223. Компонент заявлен на упаковке.

В некоторых магазинах этот товар по-прежнему продают.

Также недавно в число опасных попал растворимый какао-напиток «Классический аромат» от MacChocolate. В нем Госстандарт обнаружил добавку Е950, или подсластитель ацесульфам калия. Ее посчитали недопустимой.

Неделей ранее эту же добавку нашли в двух видах растворимого кофейного напитка 3 в 1 торговой марки Jacobs — «Классика» и «Мягкий» и трех видах этого же напитка «Жокей» — «Карамель», «Крепкий» и «Мягкий». Они попали под запрет не из-за того, что Е950 в них есть, а потому что добавка содержится вместе с сахаром, однако информации о пониженной калорийности продукта на упаковке нет.

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