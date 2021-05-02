СМИ: Индийские власти игнорировали предупреждения об особой мутации коронавируса 2.05.2021, 8:05

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Ученые заранее сообщили правительственным структурам о необходимости принять меры.

Властям Индии заранее говорили о высокой заразности нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, обнаруженного в стране, однако правительство не приняло никаких мер для сдерживания эпидемии.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Объединение ученых INSACOG, созданное правительством в декабре специально для выявления новых штаммов коронавируса, в начале марта предупредило индийских чиновников о новом и более заразном варианте коронавируса, который появился в стране. Однако, по словам ученых, власти не хотели накладывать серьезные ограничения для остановки распространения вируса.

Впервые исследователи INSACOG обнаружили B.1.617, который сейчас известен как "индийский" штамм вируса, еще в феврале.

Предупреждение о новом штамме было передано высшему чиновнику, подчиняющемуся непосредственно премьер-министру Нарендре Моди, по словам одного из ученых.

Журналистам не удалось выяснить, ознакомился ли с выводами ученых лично премьер.

Тем временем миллионы людей, преимущественно без масок и не соблюдая меры безопасности, и в дальнейшем продолжали посещать религиозные фестивали и политические митинги, которые проводили Моди, лидеры правящей партии "Бхаратия джаната парти" и оппозиционные политики.

Десятки тысяч фермеров продолжали жить в таборе на окраине Нью-Дели, протестуя против изменений аграрной политики Моди.

У премьер-министра Моди, как и в Министерстве здравоохранения страны, не ответили на просьбу журналистов прокомментировать информацию.

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