Путин проиграл на всех фронтах 2.05.2021, 8:28

Кремль преследовал три цели.

Недавняя концентрация войск РФ вдоль границы с Украиной была острой темой, обсуждаемой не только среди СМИ, но также и среди мировых лидеров. Невзирая на то, что российская агрессия против Украины продолжается еще с начала 2014 года, данная тема немного ушла в тень для западного обывателя.

Однако с начала весны, первое время без особой огласки, а немного позднее — под видом проведения учений, РФ начала стягивать свои войска к границам с Украиной. В отличие от ситуации 2014 года, когда все делалось довольно скрытно, и даже российские войска в Крыму Кремль до определенного момента не признавал, войска РФ выстроили временные базы у самых границ Украины, позволяя даже западным журналистам снимать их.

Однако российская бравада вызвала осуждение со стороны мировых лидеров, которые высказывались за ужесточение санкций.

22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении в пункты постоянной дислокации десятков тысяч военнослужащих, которые в последние недели были переброшены к границе с Донбассом, где не утихает война, и в аннексированный Крым. Он пообещал начать отвод войск 23 апреля и завершить к 1 мая и объяснил принятое решение «успешным завершением учений». По сути, это означает, что в газовой «супердержаве», где бушует пандемия коронавируса и отмечается острая нехватка финансирования целых сфер, которую очень точно описал бывший президент РФ Дмитрий Медведев фразой: «Денег нет, но вы держитесь», — правительство принимает решение организовать очень дорогостоящую и бессмысленную демонстрацию своих войск.

О причинах эскалации ситуации на границе с Украиной «Польское радио» попросило рассказать Ежи Таргальского, политолога из Академии военного искусства в Варшаве:

Ежи Таргальский: Россия преследовала три цели. Первой из них была проверка нового правительства Джо Байдена в США. Россиянам было важно понять, как поведет себя Америка: поддержит Украину или бросит ее на съедение, побоявшись прямого столкновения. Как оказалось, Вашингтон не бросил Киев. То, что Байден предложил Путину провести встречу, главной темой которой было бы стягивание российских войск к границам с Украиной, является для последней очень полезным, ведь это является демонстрацией поддержки Вашингтона. Также немаловажно то, что сменился посредник в переговорах между Киевом и Москвой, что значительно укрепило позиции Украины. В прежнем формате в переговорах принимали участие, помимо Украины и России, Германия и Франция, и все решения принимались на уровне немецко-российских переговоров. Теперь Владимир Зеленский предложил, чтобы в переговорах посредниками выступили США, Великобритания и Канада. Кремль отреагировал на это твердым «нет».

Политолог приводит и другие цели, преследуемые Кремлем:

— Другой целью России было при помощи Германии заставить Украину принять формулу Штайнмайера, чтобы Киев напрямую зависел от решений Москвы. Напомню, в данной формуле предлагается проведение выборов на неподконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей, в которых будут принимать участие бывшие боевики. Большинство из них — граждане РФ. Данные выборы должны проходить под надзором ОБСЕ, но фактически будут контролироваться местными бандитскими формированиями. После их проведения данные территории планируется ввести в состав Украины как автономные районы, которые будут иметь своих представителей в Верховной Раде. Именно таким образом Россия хочет изнутри контролировать Украину.

Третьей целью было вызвать страх и панику в украинском обществе. Согласно плану россиян, украинцы из-за страха глобальной войны должны были заставить Зеленского пойти на условия Москвы. Однако общество не испугалось, а приступило к построению обороны и стало ясно, что если Путин все-таки решится атаковать Украину, то это ему дорого обойдется, что может привести к дестабилизации ситуации в самой России. Я считаю, что Путин проиграл на всех трех фронтах.

Журналист спросил у Ежи Таргальского о том, насколько реальна угроза прямой и полномасштабной войны России против Украины:

— Для этого необходимо принять официальное решение о начале боевых действий. Без него Кремль может только держать войска у границ с Украиной.

Невзирая на всю пропаганду, для Кремля очень важно, чтобы не началась открытая фаза войны. Он может делать практически все, любого рода провокации, организовывать под видом донецких бандформирований атаки российских военных на солдат Вооруженных сил Украины, проводить артиллерийские удары по территории Украины, но не допустить войны. Вполне реальным выглядят сценарии с возможной дестабилизацией ситуаций в других странах, например, Молдове или Беларуси. В этом смысле могут предприниматься действия, но повторюсь еще раз — Путин не намерен допустить полномасштабную войну.

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