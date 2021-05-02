Белорусы и море: где отдохнуть в 2021 году 2.05.2021, 8:31

Варианты — есть.

Несмотря на то, что погода (кажется) присоединилась к протестному движению, превращая апрель в октябрь, до лета остается всего один месяц, и многие белорусы начинают задумываться о том, где отдохнуть. Учитывая ситуацию в стране, проводить такие желанные две недели спокойствия хочется как можно дальше.

Редакция «Бусел» решила посмотреть, какие направления для отдыха пользуются спросом у граждан Беларуси и столько стоит самостоятельно полететь на отдых в 2021 году.

ВАРИАНТЫ — ЕСТЬ

Египет традиционно считается одним из наиболее популярных направлений для белорусов. Этому способствует наличие большого количества туров на разный бюджет, хорошая погода почти весь год и Красное море. Сейчас при прилете в Египет необходимо иметь ПЦР-тест, виза ставится в самом аэропорту. Большим плюсом является факт того, что после возвращения не нужно сидеть в самоизоляции. Однако лететь без тура может быть достаточно затратно: стоимость перелета из Минска в Хургаду с пересадкой в Стамбуле и обратно на одного человека в июне составит 600 долларов.

Турция не менее популярна Египта, ее можно выбрать в качестве места для отдыха, если вас не пугает текущая эпидемиологическая ситуация (40 тысяч новых случаев в день). Безвизовый режим, наличие ПЦР-теста, а также падение национальной валюты — турецкой лиры — плюсов в этом варианте немало. Стоимость перелета из Минска в Стамбул и обратно составляет около 300 долларов, и после поездки придется провести десять дней в самоизоляции.

Для любителей отдыха на Черном море доступна Украина, но из-за закрытых границ добраться туда можно только на самолете. Стоимость перелета из Минска в Одессу и обратно составляет около 180 долларов плюс стандартные десять дней в самоизоляции.

Все то же Черное море, но подороже — уже за 500 долларов — доступно в России в Сочи. Несмотря на более качественный сервис, учитывая стоимость жилья, этот вариант могут позволить себе только самые состоятельные белорусские граждане. Тем не менее, рейс Минск–Москва–Сочи доступен для всех без ограничений, понадобится лишь ПЦР-тест.

Последние годы все большую популярность у Белорусов приобретает Албания. С 26 мая она готова принимать туристов без виз и ПЦР-тестов, что в наши ковидные времена, согласитесь, редкость. Минск–Тирана–Минск без тура обойдется в космические 800 долларов с пересадкой в Амстердаме.

Еще одна балканская страна — Черногория — принимает белорусов на таких же условиях: без виз и тестов. Однако самоизоляцию по прилету в Беларусь 10 дней никто пока тоже не отменял. В Черногорию также лучше ехать туром: прямых перелетов нет, а с пересадками выйдет минимум в 500 долларов.

Также стоит упомянуть о вариантах, которые начинают приобретать популярность у состоятельных белорусов — ОАЭ и Мальдивы.

Рейс Минск–Дубай–Минск обойдется в 640 долларов, и скорее всего, это будет не самая серьезная трата в поездке. Однако если вам нравится все новое и современное, а также песок, то поездка в Эмираты подарит массу впечатлений. Любителям же «натурального», островного отпуска стоит бить сразу несколько копилок: перелет с одной пересадкой из Минска в Мале обойдется от 1600 долларов.

Как видите, варианты есть, главное, чтобы позволяли возможности. Мы перечислили самые доступные из предлагаемых, и стоит надеяться, что к летнему сезону их будет появляться все больше.

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