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Сим сим, Хартия 97!
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Символ победы

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  • 2.05.2021, 8:51
  • 4,774
Символ победы

Любой незаконный правитель и его претензии – это не более, чем тараканьи бега.

Главный праздник христиан – Пасха дает возможность даже не очень воцерковленным людям отделить в своем сознании Вечное от сиюминутного и преходящего, Настоящее от искусственно вымученного, Действительное и Важное от мелкого и мелочного, пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».

Любой кесарь и любые его претензии на значимость и величие с высоты птичьего полета – тараканьи бега. А с высоты времени, как правило – их ничтожность становится очевидной.

А Воскресение Христа, вне зависимости от веры в него конкретного индивида, остается Событием для миллиардов людей. Это событие – символ победы над ложью, жестокостью, подлостью, мелочностью, унынием и страхом. Символ победы, в которой так нуждается сегодня наша страна!

Христос Воскресе! Жыве Беларусь!

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