Заговор 3 Алексей Мельников

2.05.2021, 11:18

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И вот они — сидят за столом.

Время предпраздничное, предпобедное. Скоро танки парадно поедут.

Пора кино смотреть «про войну». Есть такой фильм – «Заговор». 2001-го года. О совещании в Ванзее. Об «окончательном решении» известного «вопроса». С прекрасными актерскими работами. Кеннет Брана в роли Гейдриха, Стэнли Туччи играет Эйхмана. Колин Фёрт … «Звездный», что называется, состав.

Это кино приходит на память, когда читаешь о совещании российского Совбеза с целью «блокады» в нашей стране иностранных СМИ. «Окончательное решение» в отношении свободы слова все ближе.

Фильм «Заговор» дает представление, как проходят совещания с заранее заданным результатом. Надо лишь обсудить детали, как правильнее душить. «За яблочко ее, за яблочко …»

И вот они, сидят за столом – Путин, загорелый Медведев, Бортников, Нарышкин, Вайно … Патрушев, конечно. Озабоченный репутацией «собаки царя» - Грозного. Неторопливо обсуждают. Когда-нибудь и про их совещание, быть может, снимут кино. Такое, что их потомки не обрадуются.

Алексей Мельников, t.me

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