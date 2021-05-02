«Уже скоро Кремль потребует с Лукашенко «железную цену» 8 2.05.2021, 9:09

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В Беларуси повторяется сюжет из «Игры престолов»?

Озвучены четыре сценария «покушения» на Лукашенко: три в изложении самой несостоявшейся жертвы, четвертая – устами бывшего сотрудника КГБ Станислава Князева. А ОНТ договорилось до того, что дом в Гомельской области с подвалом нужен был для того, чтобы там удерживать не одного з сыновей Лукашенко, а… Лидию Ермошину.

В общем, получается как у Кoндрата Крапивы: «сабака брэша – вецер носіць».

Экс-депутат Сергей Скребец предложил «БП» свое объяснение происходящему.

— В «Игре престолов» был интересный сюжет: Король Роберт Баратеон был одним из известных должников Железного банка, а когда оказалось, что долг отдавать нечем, с него потребовали «железную цену». А железная цена – если нет денег, это независимость, людские жертвы, война. С Лукашенко, когда придет время, потребуют «железную цену»: или напасть на страны Балтии, или поддержать войну с Украиной – проще говоря, потребуют жертв. И это время уже подходит. Лукашенко набрал долгов – придется отдавать.

И последняя наша надежда – на Железный банк, что будет как в игре престолов, тает;

если кто-то из королей не мог вернуть деньги вовремя, то банк выбирал иной метод воздействия — он начинал финансовую поддержку его врагов, что в конечном счете приводило к гибели того или иного правителя.

Остерегаясь подобных действий со стороны Железного банка, многие правители, свергнув своих предшественников, выплачивали все долги банку.

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