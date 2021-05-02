Лиза Симпсон, Джокер и Bella Ciao: в Колумбии бушуют протесты из-за налоговой реформы 1 2.05.2021, 9:20

Фото: Luis Robayo / AFP

Власти пошли на уступки, однако граждане не спешат покидать улицы.

В Колумбии с 28 апреля продолжаются массовые протестные демонстрации, вызванные налоговой реформой, которую хочет провести правительство. Задержаны сотни человек. В столкновениях на улицах пострадали десятки полицейских, среди демонстрантов есть погибшие. Президент страны Иван Дуке под давлением сената и простых граждан уже заявил, что реформа будет пересмотрена. Однако колумбийцы не спешат покидать улицы, пишет «МБХ медиа».

Реформа против бедных

Налоговая реформа, которую намереваются провести власти Колумбии, как ожидается, может пополнить бюджет на 6,8 миллиардов долларов. В правящей партии «Демократический центр», от которой был выдвинут действующий президент Иван Дуке, с самого начала называли инициативу правительства «самой важной социальной реформой в истории». Она включает расширение применения НДС, налоговой базы и введение сборов за одноразовый пластик. С 2022 года правительство предложило ввести 10-процентный налог на все доходы населения свыше 2,4 млн песо ($660) в месяц, а через год распространить этот налог на доходы от $385.

Проект реформы раскритиковали практически все политические силы страны, и в конце концов даже «Демократический центр» был вынужден признать, что реформа требует пересмотра. Главным образом политики говорят о том, что в нынешнем виде реформа ударит прежде всего по среднему классу и бедным слоям населения, которые в Колумбии составляют 20%. «Это неконституционная реформа, потому что налоги должны быть прогрессивными, а когда они падают на средний класс и бедных, увеличивая цены на продукты питания, мы можем говорить об этой реформе как о глубоко регрессивной», — сказал сенатор Хорхе Энрике Робледо, комментируя предложенный проект.

В правительстве на критику сената и парламента ответили своими заявлениями. Например, министр финансов Альберто Карраскилья призвал критиков прекратить заниматься популизмом и напомнил о том, что госдолг Колумбии ежегодно растет. Глава Банка Колумбии Леонардо Вильяр, поддерживая это заявление, отметил, что если реформа не будет принята, внешний долг нечем будет гасить, и это затормозит экономику страны. А когда долг станет невыплачиваемым, внешние партнеры республики, предоставляющие кредиты, могут ввести ограничительные меры. И тогда в Колумбии лишь усугубится финансовый кризис.

Национальная забастовка

Аргументы правительства показались неубедительными как сенату, так и простым людям. Сенатор Армандо Бендетти заявил: «Нынешняя реформа ничего не стоит, и тот, кто сегодня говорит о ней, на самом деле идиот». Он предложил объявить сенатскую забастовку и приостановить работу конгресса до тех пор, пока правительство не отзовет проект реформы. В свою очередь сенатор Густаво Петро 27 апреля объявил о начале национальной забастовки в стране.

«Я за то, чтобы правительство отменило налоговую реформу, потому что она идет вразрез с интересами трудящихся, — сказал Петро. — Нельзя повышать налоги на продукты питания, когда растет голод, и нельзя повышать налоги для работающих людей, когда растет безработица». Сенатор также заявил, что забастовка будет направлена не против полиции или для распространения коронавируса, а конкретно против принятия реформы.

#ParoNacional30A grande y hermosa CALI!!!!



cuando dicen cali es cali lo demás es loma no se equivocan , dejemos de ser loma las demás ciudades !! Salgamos !!!! Para que no les manden todos los asesinos policiales a ellos



pic.twitter.com/WAPFBTV9dQ — ᴮᴱ Missy 🇨🇴 (@missy_Namu) April 30, 2021

На следующий день в городах Колумбии начались массовые демонстрации. На улицы Боготы, Кали (третий по величине город страны) и других населенных пунктов вышли сотни и тысячи протестующих. Поначалу и в большинстве своем акции проходили мирно. Но без беспорядков не обошлось. Часть протестующих, в основном молодежь, к вечеру начали строить баррикады, поджигать контейнерные баки и драться с полицейскими. Только в первый день протестов пострадало 42 правоохранителя. Страницы колумбийских изданий пестрили фотографиями беспорядков. Судя по снимкам, в протестах активное участие принимали анархисты. Многие выходили на улицы в противогазах и креативных респираторах с изображениями Джокера. Одна из протестующих держала в руках плакат с изображением Лизы Симпсон за трибуной с надписью: «Все это — проклятая система!». Музыканты в Боготе во время демонстрации играли известную партизанскую песню Bella Ciao. В Кали протестующие в масках танцевали меренгу.

#ParoNacional30A Tensión en Engativá por disturbios durante manifestaciones. Más de 500 personas se concentran en el lugar. pic.twitter.com/ehvjFWJua5 — El Espectador Bogotá (@BogotaEE) April 30, 2021

В городе Нейва протестующие снесли статую экс-главы республики Мисаэля Пастране Борреро. В Кали после поджога автобусной остановки, актов мародерства и столкновений с полицией властям пришлось ввести комендантский час. На помощь полиции пришла армия. Однако и это не помогло справиться с беспорядками. Сенатор Вилсон Ариас, также вышедший на улицы, призвал президента вместо того, чтобы «нападать на протестующих», отменить налоговую реформу.

Любопытно, что к вечеру 28 апреля в Боготе часть протестующих были замечены блужбающими по городу с телевизорами. Как оказалось, активисты осудили мародеров, объединились и взялись вернуть украденное в магазины. «Хороших парней больше», — отвечали активисты журналистам, удивленным такой картиной.

Esto es Cali, esto es Cali, esto es Cali: ¡una fiesta popular que protesta en paz! #CaliResiste #ParoNacional30A Se me aguó el ojo pic.twitter.com/SoZZQL8jC8 — Wilson Arias (@wilsonariasc) May 1, 2021

По данным колумбийской полиции, всего с начала протестных акций было задержано 185 человек, им вменяют вандализм, кражи, повреждение чужого имущества и нападение на представителей власти. Возбуждено 430 уголовных дел. «Из общего числа задержанных 159 человек мужчины, 26 — женщины, зарегистрировано 8 иностранных граждан. Кроме того, задержаны 16 несовершеннолетних, — сообщается на сайте колумбийского МВД. — В результате нападений вандалов были ранены в общей сложности 209 полицейских». О погибших в ходе беспорядков официально ничего не сообщается.

Organizaciones sociales y defensores de DDHH reportan que al menos hay 7 muertos en la jornada de Paro Nacional hoy en Cali.

¿Es lo que quería @AlvaroUribeVel en twitter?

#ParoNacional30A #CaliResiste #TwitterSuspendaCuentaUribe

Denuncia:@wilsonariasc pic.twitter.com/YyA7WUSXJB — JUANCA (@JUANCAELBROKY) May 1, 2021

Но местные СМИ утверждают, что как минимум один человек во время столкновений с полицией был убит. Им оказался 16-летний подросток, который напал на полицейского. В ответ тот достал оружие и выстрелил в нападавшего. Инцидент произошел в Кали. Издание El Espectador написало, что в общей сложности речь может идти о 14 смертях среди протестующих. Бывший президент Колумбии Альваро Урибе поддержал полицейских, применявших оружие. «Давайте поддержим право солдат и полиции использовать свое оружие для самозащиты и защиты людей и собственности от преступных действий, связанных с терроризмом и вандализмом», — написал он в своем твиттере.

Реформа будет пересмотрена

Первые два дня с начала протестов президент Колумбии Иван Дуке оставался непреклонным и заявлял, что не намерен отменять налоговую реформу. Однако 30 мая он выступил с заявлением о том, что ее текст все же будет пересмотрен. «Новый текст реформы не будет включать увеличение НДС на товары и услуги и не будет расширен», — написал представитель администрации президента Виктор Муньос в твиттере.

Позже, 1 мая, сам Дуке это подтвердил. «Я дал очень четкое указание минфину разработать новый текст вместе с конгрессом, который соберет консенсус и позволит ему опираться на ценные предложения, представленные партиями, организациями гражданского общества, частным сектором», — сказал Дуке. Президент добавил, что в новом документе «не будет НДС на коммунальные услуги, бензин». Существующие «правила игры», сказал Дуке, не меняются, что, по его мнению, должно успокоить общество.

Однако общество, похоже, успокаиваться не спешит и не планирует довольствоваться очевидной победой. Власти ожидают продолжения акций 1 мая. Некоторые общественные силы уже объявили об их проведении.

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