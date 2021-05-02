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Шарангович вновь забил «Филаделфии» и «Нью-Джерси» одержал третью победу кряду

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  • 2.05.2021, 9:23
Шарангович вновь забил «Филаделфии» и «Нью-Джерси» одержал третью победу кряду
Фото: Getty Images

Теперь на счету белоруса в НХЛ 28 очков по системе гол + пас

В четырехматчевом противостоянии «Нью-Джерси» и «Филадельфии» «дьяволы» одержали три виктории, к каждой из которых напрямую был причастен белорус Егор Шарангович, сообщают naviny.online.

Сегодня ночью клуб из Ньюарка в гостях взял верх со счетом 4:1. Белорус забросил шайбу и сделал голевую передачу.

Теперь на счету нашего представителя в НХЛ 28 очков по системе гол + пас (15 + 13).

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