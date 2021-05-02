Ученые разгадали причину таинственных толчков глубоко в мантии Земли 2.05.2021, 9:31

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Загадочные явления происходят на глубине от 400 до 700 километров.

Впервые аномальные земные толчки, которые возникают глубоко в мантии Земли, зафиксировали в 1929 году. С тех пор исследователи не могли понять, какие именно процессы вызывают их, пишет nv.ua.

Эти загадочные землетрясения происходят на глубине от 400 до 700 километров под поверхностью, они были зарегистрированы магнитудой до 8,3 по шкале Рихтера.

Ранее считали, что высокое давление вызывает взрыв, который в свою очередь способствует волнам давления. Однако в ходе исследований не удалось соединить точки между высоким давлением и сейсмическими волнами особого вида — так называемыми поперечными (или искажающими) сейсмическими волнами, которые возникают при глубокофокусных землетрясениях.

Известно, что высокое давление, которое существует на глубине от 400 до 700 километров под поверхностью земли, может вызвать фазовое превращение оливиновой породы в более плотный тип породы, называемый шпинелью. Это аналогично тому, как уголь может превращаться в алмаз, что также происходит глубоко в мантии Земли.

Переход от оливина к более плотной шпинели приводит к уменьшению объема породы по мере приближения атомов друг к другу под большим давлением. Этот объемный коллапс и связанный с ним «трансформационный разлом» считались основной причиной глубокофокусных землетрясений.

Ранее исследователи предполагали, что сохраняющее симметрию сферическое расширение породы не приведет к появлению поперечных сейсмических волн, но они не знали, что симметрия может быть нарушена.

Область схлопывающихся пород требует малого количества энергии, которая тратится лишь в самом начале. Позже рост области принимает лавинообразный характер и не требует затрат энергии.

Данное явление подтверждается с помощью теоремы теоретической физики Нётер, которая и позволила ученым выявить механизм глубокофокусных землетрясений.

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