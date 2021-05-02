«Вместо дроздовских офицеров в шеренгах теперь идут золотовские «космонавты» 2.05.2021, 10:26

3,872

В Кремле победила партия, сделавшая ставку на психическую атаку.

Российский политический обозреватель Владимир Пастухов рассказал статье для «МБХ медиа» о том, когда в России наступит коллапс системы.

— Не надо быть провидцем, чтобы понять, что в Кремле победила партия, сделавшая ставку на массированную психическую атаку в стиле кинофильма «Чапаев», только вместо марковских или дроздовских офицеров в шеренгах теперь идут золотовские «космонавты», — пишет Владимир Пастухов. — Цель этой атаки — сходу подавить способность общества к сопротивлению и раздавить волю оппозиционно настроенных городских образованных слоев.

В общем, это не трудно, и, скорее всего, в самом ближайшем будущем репрессии этой своей ближайшей цели достигнут. Проблема состоит только в том, что, в отличие от санитарного локдауна, политический локдаун не бывает временным.

Из коронавирусного карантина можно выйти, объявив о его окончании, даже не дожидаясь, как показывает опыт России, каких-то результатов. Из политического карантина выхода нет. Вот Горбачев думал, что он есть, да сам весь вышел.

Таким образом, главная проблема начатой военной кампании состоит в том, что ее придется вести вечно с экспоненциальным ростом применяемых репрессивных мер. Если кто-то в Кремле думал, что он сейчас поднажмет на газ, а потом выдавит тормоз и все снова станет кока-кола (украл у Кончаловского), то тут он сильно просчитался.

С газом в России все хорошо, а вот с тормозами традиционно плохо. Думаю, дальше будет только больше.

В перспективе ближайших нескольких лет, если не месяцев, Россия выйдет на «китайский» уровень репрессий с собственным «суеверным интернетом» и тотальным подавлением инакомыслия во всех его формах. И, в принципе, ничего особенного не случится, кроме разве что пары огорчающих пустяков. Цены на крупу никак не будут снижаться и появятся новые революционные мутации, которые не поддаются лечению репрессиями (вроде большевиков). Увы, локдаун — не нокдаун.

В какой-то точке пространства-времени эти «пара пустяков» обязательно повстречаются (цены на крупу и новые большевики), и тогда наступит достаточно быстрый коллапс системы. Общество простится с ней без особого сожаления. Как написал один поэт — была без радостей любовь, разлука будет без печали. Но жаль только, как написал другой поэт, жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе. А, может быть, судя по накалу злобы и растущему общему уровню насилия в обществе, и не жаль.

Восстановление исторической справедливости в России — это такой процесс, за которым лучше наблюдать с безопасного расстояния.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».