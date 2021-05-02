Астронавты первой миссии SpaceX к МКС успешно вернулись на Землю: онлайн-трансляция

Астронавты первой миссии SpaceX к МКС успешно вернулись на Землю: онлайн-трансляция1
- 2.05.2021, 10:58
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Капсула корабля приземлилась в Мексиканском заливе к югу от Флориды.
Космический корабль Crew Dragon-1 американской компании SpaceX после расстыковки с Международной космической станцией (МКС) и автономного полета продолжительностью 6,5 часов совершил успешную посадку на море. Трансляция ведется на YouTube-канале NASA.
Спускаемая капсула корабля с астронавтами NASA Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шенноном Уокером и астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути приземлилась в Мексиканском заливе к югу от Панама-сити (штат Флорида).
Экипаж Crew Dragon-1 проработал на МКС полгода. Это была первая регулярная пилотируемая миссия по контракту SpaceX и NASA.
SpaceX Илона Маска стала первой частной компанией, отправляющей астронавтов в космос по контракту с государственной структурой.
23 апреля SpaceX запустила к Международной космической станции (МКС) корабль Crew Dragon-2 с еще четырьмя астронавтами на борту. Он доставил на МКС астронавтов NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавта Европейского космического агентства Тома Песке и астронавта JAXA Акихико Хосидэ. Они проведут на станции полгода.