Астронавты первой миссии SpaceX к МКС успешно вернулись на Землю: онлайн-трансляция 1 2.05.2021, 10:58

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Капсула корабля приземлилась в Мексиканском заливе к югу от Флориды.

Космический корабль Crew Dragon-1 американской компании SpaceX после расстыковки с Международной космической станцией (МКС) и автономного полета продолжительностью 6,5 часов совершил успешную посадку на море. Трансляция ведется на YouTube-канале NASA.

Спускаемая капсула корабля с астронавтами NASA Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шенноном Уокером и астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути приземлилась в Мексиканском заливе к югу от Панама-сити (штат Флорида).

Экипаж Crew Dragon-1 проработал на МКС полгода. Это была первая регулярная пилотируемая миссия по контракту SpaceX и NASA.

SpaceX Илона Маска стала первой частной компанией, отправляющей астронавтов в космос по контракту с государственной структурой.

23 апреля SpaceX запустила к Международной космической станции (МКС) корабль Crew Dragon-2 с еще четырьмя астронавтами на борту. Он доставил на МКС астронавтов NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавта Европейского космического агентства Тома Песке и астронавта JAXA Акихико Хосидэ. Они проведут на станции полгода.

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