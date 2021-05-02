Патриарх Кирилл неожиданно резко предостерег власть от скатывания в тиранию

Патриарх Кирилл неожиданно резко предостерег власть от скатывания в тиранию1
- 2.05.2021, 11:37
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Проповедь вызвала множество вопросов.
Патриарх Московский Кирилл в своем послании в преддверии православной Пасхи неожиданно резко предостерег представителей власти от тирании. Проповедь вышла в эфир Первого канала в субботу, 1 мая, сообщает dw.com.
"Исполнение начальственных функций, которые требуют в том числе иногда ограничения свободы других, не может сопровождаться личной гордыней и превозношением, тогда власть становится тиранией", - подчеркнул глава Русской православной церкви. Он добавил, что его слова касаются как церковной, так и светской власти.
Церковь "не должна отождествлять себя с политическими силами" и превращаться в "инструмент политической борьбы", - отметил патриарх. В то же время критики РПЦ неоднократно указывали на ее чрезмерную близость к российским властям.