В России сорвали показ спектакля «Соседи» о протестах в Беларуси 4 2.05.2021, 12:12

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Иллюстрационное фото

Актеры Театрa.doc продолжили спектакль на улице.

В московском Театре.doc вечером в субботу была сорвана премьера спектакля режиссера Сергея Гиндилиса "Соседи", посвященного событиям августа 2020 года в Беларуси. Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода".

Примерно через полчаса после начала представления в зал вошли сотрудники полиции, прервав актеров, и сообщили зрителям, что поступил сигнал о заложенной в помещении бомбе. Все были вынуждены покинуть зал.

Актеры продолжили спектакль на улице. Полиция предупредила их и зрителей, что они могут быть задержаны.

Авторы спектакля, среди которых белорусы и россияне, описывают его так:

"Вместе с медиапроектом "Август 2020" мы собрали истории тех, кто пострадал от действий силовиков после выборов в Беларуси. Врач, студентка, эмигрант, вернувшийся в эти дни на родину, продюсер, актриса, приемщица грузов на Минском вокзале рассказывают о том, что им пришлось пережить летом 2020 года.

В спектакле, созданном в технике headphone verbatim (вербатим в наушниках) мы смотрим на белорусские события глазами их непосредственных участников. Актер слышит в наушниках голос героя и воспроизводит его в реальном времени, что позволяет обеспечить максимальную степень достоверности передачи речи и интонации "донора". Форма такого спектакля предполагает открытость и постоянное дополнение новыми материалами".

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