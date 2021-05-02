Ученые назвали 11 главных «друзей иммунитета» 2.05.2021, 12:30

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Выводами поделились специалисты из Виргинского университета.

Иммунитет – это защитник нашего организма от всех неприятностей окружающего мира: от болезней, инфекций, бактерий и вирусов. Весной ему приходится работать в усиленном режиме, и наша задача – укрепить его.

Современные исследования доказывают, что у каждого человека иммунитет индивидуален, и мы не в силах его изменить. Но мы должны поддерживать его в своей максимальной дееспособности. Ведь вокруг нас — масса факторов, способных его ослабить. Специалисты говорят, что на иммунитет влияет даже укус комара, пишет u-news.com.ua.

А ученые из Виргинского университета утверждают, что иммунитет может диктовать нашу социальную активность: если он ослаблен, то мы становимся менее общительными во избежание подхватить инфекцию.

Итак, чтобы оставаться активными и стрессоустойчивыми, следует знать главных «друзей» иммунитета.

1. Сон

Усталость и недосыпание ведут к снижению иммунитета. При недостатке сна повышается уровень гормона кортизола, который называют «гормоном стресса» и который подавляет иммунную систему.

Так что если в холода вы спите дольше, чем обычно – не удивляйтесь, так организм сам себя укрепляет и защищает. Даже 9 часов ночного отдыха – совершенно нормальный режим для холодного времени года.

2. Чай

Чай не зря второй по популярности напиток после воды, причем все остальные следуют за этими двумя лидерами с большим отрывом. Содержащийся в чае L-теанин помогает организму вырабатывать глутатион – антиоксидант, который нейтрализует свободные радикалы и тем самым поддерживает иммунитет. С возрастом выработка глутадиона в организме снижается, а чай позволяет поддерживать ее на оптимальном уровне.

L-теанин настолько полезен, что производится и продается отдельно, в виде пищевых добавок. Однако лучше употреблять его в натуральном виде – в чае, зеленом или черном: это не только полезнее, но и вкуснее. Осенью и зимой диетологи рекомендуют не ограничиваться одной чашкой, а выпивать чай несколько раз в день.

3. Эфирные масла

Доказано, что эфирные масла – природные антибиотики (без каких-либо негативных побочных эффектов): они обладают антимикробными и противовоспалительными свойствами. Масла выделяют фитонциды, которые устраняют либо убивают многие вирусы, бактерии и стимулируют иммунитет.

Вдыхание эфирных масел повышает не только общий, но и местный иммунитет – например, в носовой полости. Для профилактики рекомендуется использовать эфирные масла для дезинфекции воздуха в квартире от микробов. Эфирные масла можно использовать различными способами: в сауне, ванне, аромалампе или просто капнуть пару капель на подушку.

4. Физкультура

Бег, плаванье, танцы – любая физическая активность держит в тонусе иммунную систему. Это не должен быть серьезный спорт, потому что вот он как раз является стрессом для организма и может его ослабить, а вот физкультура позволяет укрепить его.

Клетки обогащаются кислородом, циркуляция крови ускоряется, организм очищается – и бактерии покидают наш организм.

5. Контрастный душ

Эта процедура полезна для организма в целом – укрепляет сердце, борется со стрессом, нормализует вес. А кроме того, контрастный душ активизирует все защитные силы организма.

Однако важно правильно его принимать: необходим максимальный контраст, то есть вода должна быть не просто холодной, а именно ледяной. Многие допускают ошибку, снижая температуру постепенно.

Делать этого ни в коем случае нельзя: холодная вода охлаждает тело, но ее недостаточно для того, чтобы защитные силы организма включились (вот почему многие заболевают).

А обливание ледяной водой запускает в действие механизм иммунной защиты. Ледяное обливание не должно быть долгим – достаточно и 5 секунд. Рекомендуется 2-3 контрастных обливания.

6. Корица

Да, повысить иммунитет при помощи корицы не удастся, а вот поддерживать его вполне реально.

Можно добавлять ложечку корицы в кофе, можно – в мед, а можно приготовить медово-коричный напиток, который считается настоящим эликсиром красоты и здоровья.

7. Витамин С

При вторжении вируса организм выделяет интерферон, который делает клетки невосприимчивыми к вирусу. Витамин С – аскорбиновая кислота – повышает концентрацию интерферона в крови, а чем больше интерферона, тем надежнее мы защищены от болезнетворных бактерий.

Витамин С содержится во многих овощах и фруктах (кстати, вопреки распространенному мнению, в овощах его даже больше – скажем, капуста богаче витамином С, чем лимон). Однако рекордсмен по содержанию этого витамина – шиповник, причем в сушеных ягодах его даже больше, чем в свежих.

8. Релакс

Главный враг иммунитета – стресс. При стрессе выделяются нейропептиды, которые подавляют действие иммунной системы, а гормоны, которые производятся при этом, сбивают всю биохимию организма и уменьшают количество лейкоцитов. Конечно, лучше бы устранить стресс-факторы из нашей жизни, но поскольку мы пока живет не в идеальном мире, надо стараться нейтрализовать последствия стресса.

Медитация, дыхательная гимнастика, расслабление, просто отдых и просто более легкое отношение к проблемам не позволят стрессу разрушить ваш иммунитет.

9. Фолиевая кислота

Все просто: для подавления вирусов и бактерий, попадающих в организм человека, нужны антитела – иммуноглобулины, а для того, чтобы их выработать, нужна фолиевая кислота (витамин В9).

Лучшие источники фолиевой кислоты – говяжья печень, зеленые салатные листья, яичный желток, цветная капуста, бананы и апельсины.

10. Пробиотики

Можно в специальных добавках, можно – обычный йогурт (но натуральный). Эффект одинаков: пробиотики создают нормальную микрофлору кишечника, которая служит барьером для попадания туда вредоносных бактерий и проникновения их в кишечник.

Ученые признали пробиотики средством модулирования иммунной системы.

11. Грибы

Да, это не только вкусно, но и полезно для иммунитета, причем начиная с экзотических шиитаке и заканчивая самыми банальными шампиньонами и вешенками.

И вот почему: при появлении в организме вредоносные тела, в борьбу с ними вступают лейкоциты, которые убивают их, но и сами при этом гибнут в больших количествах. А чем меньше лейкоцитов в крови, тем слабее организм может противостоять всяческим инфекциям извне. А грибы как раз повышают воспроизводство лейкоцитов и даже их активность. Притом для этого не нужно съедать сковородку, достаточно одного-двух грибов в день.

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