Госсекретарь США: Мы будем защищать права человека у себя дома и за рубежом 2.05.2021, 12:35

Тони Блинкен

Глава американской дипломатии поддержал позицию президента страны Джо Байдена.

«Мы будем защищать права человека у себя дома и за рубежом», — написал госсекретарь США Тони Блинкен на своей странице в «Твиттере».

We will always defend human rights at home and abroad. https://t.co/wmPTO7Aa0k — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 1, 2021

Глава американской дипломатии поддержал таким образом президента страны Джо Байдена, который 29 апреля заявил, что Америка не откажется от приверженности правам человека и основным свободам. «Ни один ответственный американский президент не может хранить молчание, когда нарушаются основные права человека», — подчеркнул Байден.

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