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Госсекретарь США: Мы будем защищать права человека у себя дома и за рубежом

  • 2.05.2021, 12:35
Госсекретарь США: Мы будем защищать права человека у себя дома и за рубежом
Тони Блинкен

Глава американской дипломатии поддержал позицию президента страны Джо Байдена.

«Мы будем защищать права человека у себя дома и за рубежом», — написал госсекретарь США Тони Блинкен на своей странице в «Твиттере».

Глава американской дипломатии поддержал таким образом президента страны Джо Байдена, который 29 апреля заявил, что Америка не откажется от приверженности правам человека и основным свободам. «Ни один ответственный американский президент не может хранить молчание, когда нарушаются основные права человека», — подчеркнул Байден.

Среди западных стран США ввели наиболее жесткие санкции в отношении белорусских властей после президентских выборов 9 августа 2020 года.

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