В Иране произошли мощные взрывы и пожар на химическом заводе 1 2.05.2021, 12:45

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Загорелось предприятие к югу от Тегерана.

В Иране произошел пожар на химическом заводе недалеко от Кума, к югу от Тегерана. Пострадали как минимум двое пожарных.

Об этом сообщает i24 News.

Иранские СМИ ранее сообщали, что в результате пожара пострадали шесть человек, но эту информацию пока не подтвердили местные власти.

Во время тушения пожара пострадали двое спасателей. Один из них находится в критическом состоянии.

Представитель пожарной службы Кума Хамида Карими, по информации The Intelligencer, заявил, что пожарным удалось предотвратить попадание огня в баки со спиртом, хотя было несколько взрывов и загорелись две пожарные машины.

На данный момент пожар находится под контролем. Что именно стало его причиной — пока неизвестно.

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