В Иране произошли мощные взрывы и пожар на химическом заводе

В Иране произошли мощные взрывы и пожар на химическом заводе1
- 2.05.2021, 12:45
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Загорелось предприятие к югу от Тегерана.
В Иране произошел пожар на химическом заводе недалеко от Кума, к югу от Тегерана. Пострадали как минимум двое пожарных.
Об этом сообщает i24 News.
Иранские СМИ ранее сообщали, что в результате пожара пострадали шесть человек, но эту информацию пока не подтвердили местные власти.
Во время тушения пожара пострадали двое спасателей. Один из них находится в критическом состоянии.
Представитель пожарной службы Кума Хамида Карими, по информации The Intelligencer, заявил, что пожарным удалось предотвратить попадание огня в баки со спиртом, хотя было несколько взрывов и загорелись две пожарные машины.
На данный момент пожар находится под контролем. Что именно стало его причиной — пока неизвестно.