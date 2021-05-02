Цены в Беларуси рванут вверх еще сильнее? Дмитрий Заяц, naviny.online

2.05.2021, 12:58

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Экономисты дали прогнозы по инфляции.

Два месяца назад в Беларуси, чтобы притормозить инфляцию, было принято жесткое решение — цены более чем на сто наименований товаров были заморожены.

Однако теперь власти хотят отменить принятое решение. Почему?

Замороженные цены «приморозили» экономику

В нынешнем году инфляция в Беларуси оказалась самой высокой за последние пять лет. По мнению экономистов Национального банка, ускорение инфляции связано с рядом факторов.

Во-первых, происходил перенос прошлогоднего роста валютного курса на цены, во-вторых, увеличивались цены на мировом рынке продовольствия, в-третьих, были пересмотрены налоговые льготы по уплате НДС для поставщиков лекарств, что спровоцировало рост цен в аптеках.

Под влиянием всех перечисленных факторов правительство решило ответить традиционным образом и де-факто заморозило рост цен на 112 наименований товаров.

Решение коснулось 57 наименований продуктов питания, пяти наименований средств гигиены и хозяйственных товаров, а также 50 наименований лекарственных препаратов отечественного производства или расфасовки. С марта повышать цены на такие товары разрешается не более чем на 0,2% в месяц.

Однако на прошлой неделе заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун анонсировал вероятную отмену постановления № 100, которым было введено решение о замораживании роста цен.

«Нужно переходить к более либеральным мерам. Сейчас в правительстве обсуждаем возможность отмены этого постановления», — сказал Картун.

Конкретные решения о смягчении госрегулирования цен планируется объявить в ближайшее время.

Стоит отметить, что ранее белорусские власти уже неоднократно замораживали и размораживали цены на внутреннем рынке.

Например, в декабре 2014 года на фоне очередной девальвации было принято постановление правительства № 1207, согласно которому госорганам предписывалось «не допускать роста отпускных цен на товары, производимые подчиненными (входящими в состав) организациями», а Минторгу предписывалось не только контролировать рост цен, но и обеспечивать «широкий ассортимент» товаров «в торговых объектах, включая интернет-торговлю».

Тогда из-за того, что частники не выполняли требования властей о введении моратория на рост цен, Минторг массово приостанавливал работу интернет-магазинов и торговых объектов, которые продавали товары в офлайне. Мораторий на рост цен действовал более трех месяцев и был отменен в конце марта 2015 года.

Еще одна попытка заморозить цены предпринималась правительством весной 2020 года.

В конце марта прошлого года на фоне пандемии, которая привела к очередной девальвации белорусского рубля, правительство издало резонансное постановление № 184. «В целях недопущения роста цен» импортерам и производителям товаров запрещать повышать цены более чем на 0,5% в месяц. Правда, спустя две с половиной недели «ввиду стабилизации ценовой ситуации на внутреннем потребительском рынке» постановление № 184 о замораживании цен было фактически отменено.

Вот и действующее постановлению № 100, похоже, будет каким-то образом отменено. Во всяком случае, на заседании правительственной Комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования, которое состоялось на прошлой неделе, вопрос о размораживании цен обсуждался.

По информации БелаПАН, решение о размораживании цен поддерживает не только МАРТ, но и другие госорганы, так как, по их мнению, нынешнее жесткое регулирование цен ухудшает финансовое положение белорусских производителей.

Таким образом, власти вновь приходят к мысли, что длительная заморозка цен может иметь негативные последствия.

Что будет с инфляцией дальше?

Белорусские экономисты полагают, что решения властей о заморозке цен принимаются в основном по политическим причинам, ведь экономическая теория не рекомендует этим инструментом увлекаться.

Административное регулирование цен — эхо 1990-х и начала 2000-х, когда Беларусь и другие постсоветские страны сталкивались с гиперинфляцией, и власти пытались ручным образом регулировать цены, отметил в комментарии для БелаПАН финансовый аналитик Businessforecast.by Александр Муха.

«Применение такой практики длительное время отрицательно сказывается на финансовом положении предприятий, поэтому отмена жесткого ценового контроля — необходимый шаг, позволяющий не накапливать проблемы в реальном секторе и не создавать условия для товарного дефицита», — подчеркнул Муха.

Но при этом в условиях Беларуси нельзя быть уверенным в том, что практики тотального регулирования цен не будут использоваться в будущем.

В таких условиях прогнозировать, как дальше будут обстоять дела с ценами, можно лишь с рядом оговорок, говорят экономисты.

Напомним, по итогам квартала инфляция, рассчитанная Белстатом, составила 3,8%, во втором квартале Нацбанк прогнозирует рост потребительских цен на 1,2%, а по итогам года — в районе 7%.

«Прогноз по инфляции зависит от ряда факторов, например, от динамики обменного курса, зарплат, ожиданий», — отмечает Муха.

Роста зарплат в этом году не наблюдается, а Нацбанк проводит жесткую денежно-кредитную политику, и если внешних шоков, которые будут ускорять цены, больше наблюдаться не будет, то официальная инфляция к концу года может замедлиться до 7%, считает экономист.

По итогам первого квартала, напомним, инфляция составляла 8,5% в годовом выражении, хотя власти в прошлом году рассчитывали, что инфляция в 2021-м замедлится до 5%. Сейчас на эту величину правительство и Нацбанк рассчитывают выйти в 2022 году.

«Чтобы снизить инфляцию до 5% в годовом исчислении, нужно, чтобы экономика Беларуси вернулась к функционированию в штатном режиме. Но без урегулирования политического кризиса в стране это невозможно», — подчеркивает Муха.

По мнению эксперта, если политическая напряженность в стране сохранится, негативные ожидания (инфляционные и девальвационные) останутся на повышенном уровне, и это будет «препятствовать дальнейшему процессу дезинфляции».

Дмитрий Заяц, naviny.online

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