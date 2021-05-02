«Лукашенко порет горячку: новым декретом он себя «закопает» 16 2.05.2021, 13:56

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Фото: ТАСС

У двух десятков человек может появиться желание о возникновении «чрезвычайной ситуации».

Неделю назад после заявлений о подготовке «госпереворота» и «покушения» на себя Лукашенко объявил: вскоре он подпишет декрет о переходе Совету безопасности президентских полномочий в случае, если в стране возникнет такая необходимость.

«Скажите, если завтра нет Лукашенко? На этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Лукашенко застрелили – на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями», – объяснил свою логику Таракан.

Сразу бросилось в глаза, что новый декрет будет противоречить Конституции, в которой написано, что президентские полномочия до новых выборов должны переходить не к Совбезу, а к премьер-министру.

Но самое интересное, что новым декретом Лукашенко рискует сильно подставиться.

Сайт udf рассказывает о факторах, которые в случае принятия документа могут играть против него.

Если полномочия перейдут Совбезу, Виктор Лукашенко окажется не у дел

На то, что диктатор порет горячку, указывает следующий момент: он словно забыл, что несколько месяцев назад освободил старшего сына Виктора от должности помощника президента по национальной безопасности и тем самым лишил его места в Совбезе.

Но в случае подписания нового декрета, когда важнейшие шаги будут зависеть от мнения ряда руководителей, Виктор Лукашенко влиять на них вряд ли сможет.

У двух десятков человек может появиться желание о возникновении чрезвычайной ситуации

При нынешнем положении дел можно допустить, что премьер-министр мог бы пожелать ухода Лукашенко из власти, чтобы самому возглавить страну. Соответственно руководителю страны нужно особо контролировать его преданность.

Но в Совбезе не три, и не пять человек – в него входят порядка 20 руководителей разных структур: не только силовых, но и главы Нацбанка, МИДа, Госконтроля и т.д.

Выходит, в случае принятия нового декрета Лукашенко придется опасаться всех их: где гарантия, что эти люди не захотят взять власть в свои руки, зная, что новый закон будет на их стороне?

Если власть перейдет к Совбезу, во власти может произойти раскол

На словах идея Лукашенко выглядит для чиновников красиво: в случае чрезвычайного положения «коллективный президент» примет грамотные решения по обеспечению сохранения системы и безопасности в стране.

Но логично допустить, что два десятка членов Совбеза могут придерживаться разных мнений по важнейшим вопросам – чего не произошло бы при руководстве одного премьер-министра. Более, того у многих их них могут быть президентские амбиции. Особенно у тех, у кого за спиной мощные структуры.

В таком случае внутреннего раскола не избежать. А это даст шанс обществу и оппозиции взять власть в свои руки.

В общем, подписав новый декрет, Лукашенко рискует добиться совершенно противоположного замыслу.

Психологическое состояние диктатора таково, что он готов делать серьезные ошибки.

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