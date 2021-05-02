Польша отмечает День национального флага 2 2.05.2021, 13:59

Также сегодня — День польской диаспоры (полонии).

2 мая в Польше отмечается День флага. Праздник учрежден постановлением Сейма в 2004 году. 2 мая 1945 года польские солдаты 1-й дивизии им. Тадеуша Костюшко вывесили бело-красный флаг Польши на Колонне Победы в Берлине, сообщает «Польское радио».

Польский флаг, состоящий из двух равных горизонтальных полос — белой и красной — официально признан национальным символом в 1919 году, через год после восстановления независимости Польши. Но сами цвета — белый и красный — и раньше почитались как национальные. Они происходят от цветов герба Польского Королевства и герба Великого княжества Литовского. Белый цвет происходит от белого цвета орла, который является гербом Польши, и белого цвета «Погони» рыцаря на коне, который является гербом ВКЛ.

2 мая в Польше также отмечается День польской диаспоры (полонии) и поляков за рубежом. 20 миллионов лиц польского происхождения живут за рубежом. В довоенной Польше в этот день отмечался День иммигрантов. День польской диаспоры и поляков за рубежом был учрежден в 2002 году постановлением Сената. Самая многочисленная группа выходцев из Польши проживает в США — 10 миллионов. Другие крупные польские общины находятся в Бразилии, Канаде, Великобритании, Франции и Германии. Поляки — в данном случае коренное население — проживают в Литве, Латвии, Беларуси и Украине.

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