Выезд из Беларуси на машине: сколько теперь надо платить и как этого избежать 5 2.05.2021, 14:10

5,300

С 1 мая решение вступило в силу по Гродненской области.

Выезд из страны на личном авто стал в Беларуси с 1 мая платным. Введенный властями Гродненской области местный сбор за пересечение границы на авто обрел законную силу, пишет kp.by.

Плата привязана к базовой величине и составляет одну базовую - на сегодня 29 белорусских рублей.

Сбор будет взиматься именно с технического средства - с машины весом до 5 тонн. На сумму сбора не будет влиять количество пассажиров, пересекающих границу в одном авто.

Ранее Гродненские власти сообщали, что сбор вводят на несколько лет и планируют отменить в январе 2023-го года.

Собранные средства будут направлять на «борьбу с коронавирусом».

Напомним, что от уплаты «сбора за выезд» из Беларуси освободят некоторые категории граждан. Это инвалиды, участники и инвалиды ВОВ, люди, которые едут в другую страну на похороны родных, ликвидаторы взрыва на ЧАЭС и некоторые другие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».