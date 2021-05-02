Выезд из Беларуси на машине: сколько теперь надо платить и как этого избежать

Выезд из Беларуси на машине: сколько теперь надо платить и как этого избежать5
- 2.05.2021, 14:10
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С 1 мая решение вступило в силу по Гродненской области.
Выезд из страны на личном авто стал в Беларуси с 1 мая платным. Введенный властями Гродненской области местный сбор за пересечение границы на авто обрел законную силу, пишет kp.by.
Плата привязана к базовой величине и составляет одну базовую - на сегодня 29 белорусских рублей.
Сбор будет взиматься именно с технического средства - с машины весом до 5 тонн. На сумму сбора не будет влиять количество пассажиров, пересекающих границу в одном авто.
Ранее Гродненские власти сообщали, что сбор вводят на несколько лет и планируют отменить в январе 2023-го года.
Собранные средства будут направлять на «борьбу с коронавирусом».
Напомним, что от уплаты «сбора за выезд» из Беларуси освободят некоторые категории граждан. Это инвалиды, участники и инвалиды ВОВ, люди, которые едут в другую страну на похороны родных, ликвидаторы взрыва на ЧАЭС и некоторые другие.